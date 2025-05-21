В Україні можуть з'явитися окремі паркомісця. Для кого їх відведуть

Пропонується, щоб кількість таких паркомісць становила не менше 5%

Спеціальні паркувальні місця для водіїв, що перевозять дітей віком до трьох років можуть з'явитися в Україні. Право на користування ними матимуть водії, на чиїх машинах буде розпізнавальний знак.

Відповідна пропозиція надійшла до Верховної Ради. Законопроєкт № 12437 "Про внесення змін до статті 25 Закону України "Про дорожній рух" щодо паркування транспортних засобів, якими керують водії, які перевозять дітей віком до трьох років та які мають відповідний розпізнавальний знак на транспортному засобі" зареєстрували у Верховній Раді ще у січні.

Що пропонує законопроєкт

Право паркуватися на таких місцях отримають водії, які перевозять дітей віком до трьох років. Обов'язкова умова — наявність на авто відповідного розпізнавального знаку.

Пропонується, щоб кількість таких паркомісць становила не менше 5% загальної кількості місць на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування. При цьому має бути не менше одного місця для водіїв з дітьми до 3 років і вони мають бути позначені.

Про спеціальні паркомісця просять батьки

За словами авторки законопроєкту, нардепки Дарії Володіної, її на таку ініціативу спонукали звернення батьків. Вони скаржаться, що часом не мають змоги припаркуватися поруч із входом, тому змушені нести автокрісло (а часом й два), серед щільного трафіку.

"Якщо ми справді хочемо, щоб в Україні народжували, то маємо не лише закликати, а й створювати зручні, людяні умови для тих, хто вже виховує маленьких дітей. Паркувальні місця для батьків із дітьми – це дрібниця в масштабі закону, але велика підтримка в масштабі щоденного життя", – сказала нардепка у коментарі Autogeek.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні набрали чинності нові правила проходження обов’язкового технічного контролю для авто. Окрім того, з 1 червня зросте його вартість.