Нові правила техогляду 2025: кого стосуються зміни і які вимоги до авто з’явились
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Зросте і вартість технічного контролю
В Україні набрали чинності нові правила проходження обов’язкового технічного контролю для авто. Окрім того, з 1 червня зросте його вартість.
Про це свідчить постанова Кабміну. Зазначається, що нові правила почали діяти з 19 травня 2025 року.
Головні зміни :
- Відеофіксація – обов’язкова, проводиться під час усього процесу перевірки конструкції та технічного стану авто;
- Фото – з усіх боків авто з увімкненими фарами, "аварійкою" тощо. Зображення має забезпечувати можливість визначення марки, кольору, номерних знаків авто;
- Всередині авто: обов’язкові фото одометра, тахографа (якщо є), додаткових педалей (для навчальних авто);
- Якість фото: без редагування, авто — 70% кадру, дата — автоматично;
- Більше не потрібно: фото гальмівних випробувань, димності, друк фото на протоколі;
- Постанова стосується лише тих категорій транспортних засобів, які вже підлягають обов'язковому техогляду.
Хто може не проходити техогляд:
- легкові автомобілі, причепи/напівпричепи до них (крім таксі та машин, які використовуються для перевезень з метою отримання прибутку) — незалежно від року випуску;
- легкові автомобілі, які використовуються для перевезень з метою отримання прибутку, вантажні авто вантажопідйомністю до 3,5 тонни та причепи до них — віком до двох років;
- мотоцикли, мопеди, мотоколяски та подібний, прирівняний до них транспорт, — незалежно від року випуску.
З 1 червня 2025 року зросте й вартість техогляду, зокрема:
- для легкових і вантажних авто до 3,5 тонн вартість зросте з 1050 до 1700 грн;
- для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонн — з 1500 до 2300 грн;
- для причепів і мотоциклів — зростання до 2300 грн залежно від категорії.
Наслідки непроходження техогляду або його перенесення:
- Штраф: від 340 грн за відсутність технічного обслуговування на першій зупинці до 17 тис. грн за повторне порушення.
- Позбавлення права керування: від 3 до 6 місяців.
- Адміністративний арешт: від 5 до 10 діб.
Нагадаємо, що обов’язковий технічний контроль (ОТК) — це періодична перевірка технічного стану колісних транспортних засобів (КТ) та їх конструкції.
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