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Нові правила техогляду 2025: кого стосуються зміни і які вимоги до авто з’явились

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Нові правила техогляду в Україні Новина оновлена 20 травня 2025, 09:33
Нові правила техогляду в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Зросте і вартість технічного контролю

В Україні набрали чинності нові правила проходження обов’язкового технічного контролю для авто. Окрім того, з 1 червня зросте його вартість.

Про це свідчить постанова Кабміну. Зазначається, що нові правила почали діяти з 19 травня 2025 року.

Головні зміни :

  • Відеофіксація – обов’язкова, проводиться під час усього процесу перевірки конструкції та технічного стану авто;
  • Фото – з усіх боків авто з увімкненими фарами, "аварійкою" тощо. Зображення має забезпечувати можливість визначення марки, кольору, номерних знаків авто;
  • Всередині авто: обов’язкові фото одометра, тахографа (якщо є), додаткових педалей (для навчальних авто);
  • Якість фото: без редагування, авто — 70% кадру, дата — автоматично;
  • Більше не потрібно: фото гальмівних випробувань, димності, друк фото на протоколі;
  • Постанова стосується лише тих категорій транспортних засобів, які вже підлягають обов'язковому техогляду.

Хто може не проходити техогляд:

  • легкові автомобілі, причепи/напівпричепи до них (крім таксі та машин, які використовуються для перевезень з метою отримання прибутку) — незалежно від року випуску;
  • легкові автомобілі, які використовуються для перевезень з метою отримання прибутку, вантажні авто вантажопідйомністю до 3,5 тонни та причепи до них — віком до двох років;
  • мотоцикли, мопеди, мотоколяски та подібний, прирівняний до них транспорт, — незалежно від року випуску.

З 1 червня 2025 року зросте й вартість техогляду, зокрема:

  • для легкових і вантажних авто до 3,5 тонн вартість зросте з 1050 до 1700 грн;
  • для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонн — з 1500 до 2300 грн;
  • для причепів і мотоциклів — зростання до 2300 грн залежно від категорії.

Наслідки непроходження техогляду або його перенесення:

  • Штраф: від 340 грн за відсутність технічного обслуговування на першій зупинці до 17 тис. грн за повторне порушення.
  • Позбавлення права керування: від 3 до 6 місяців.
  • Адміністративний арешт: від 5 до 10 діб.

Нагадаємо, що обов’язковий технічний контроль (ОТК) — це періодична перевірка технічного стану колісних транспортних засобів (КТ) та їх конструкції.

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Теги:
#Україна #Авто #Техогляд