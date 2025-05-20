Нові правила техогляду 2025: кого стосуються зміни і які вимоги до авто з’явились

Зросте і вартість технічного контролю

В Україні набрали чинності нові правила проходження обов’язкового технічного контролю для авто. Окрім того, з 1 червня зросте його вартість.

Про це свідчить постанова Кабміну. Зазначається, що нові правила почали діяти з 19 травня 2025 року.

Головні зміни :

Відеофіксація – обов’язкова , проводиться під час усього процесу перевірки конструкції та технічного стану авто;

, проводиться під час усього процесу перевірки конструкції та технічного стану авто; Фото – з усіх боків авто з увімкненими фарами, "аварійкою" тощо. Зображення має забезпечувати можливість визначення марки, кольору, номерних знаків авто;

– з усіх боків авто з увімкненими фарами, "аварійкою" тощо. Зображення має забезпечувати можливість визначення марки, кольору, номерних знаків авто; Всередині авто: обов’язкові фото одометра, тахографа (якщо є), додаткових педалей (для навчальних авто);

додаткових педалей (для навчальних авто); Якість фото: без редагування, авто — 70% кадру, дата — автоматично;

Більше не потрібно: фото гальмівних випробувань, димності, друк фото на протоколі;

Постанова стосується лише тих категорій транспортних засобів, які вже підлягають обов'язковому техогляду.

Хто може не проходити техогляд:

легкові автомобілі, причепи/напівпричепи до них (крім таксі та машин, які використовуються для перевезень з метою отримання прибутку) — незалежно від року випуску;

легкові автомобілі, які використовуються для перевезень з метою отримання прибутку, вантажні авто вантажопідйомністю до 3,5 тонни та причепи до них — віком до двох років;

мотоцикли, мопеди, мотоколяски та подібний, прирівняний до них транспорт, — незалежно від року випуску.

З 1 червня 2025 року зросте й вартість техогляду, зокрема:

для легкових і вантажних авто до 3,5 тонн вартість зросте з 1050 до 1700 грн;

для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонн — з 1500 до 2300 грн;

для причепів і мотоциклів — зростання до 2300 грн залежно від категорії.

Наслідки непроходження техогляду або його перенесення:

Штраф: від 340 грн за відсутність технічного обслуговування на першій зупинці до 17 тис. грн за повторне порушення.

Позбавлення права керування: від 3 до 6 місяців.

Адміністративний арешт: від 5 до 10 діб.

Нагадаємо, що обов’язковий технічний контроль (ОТК) — це періодична перевірка технічного стану колісних транспортних засобів (КТ) та їх конструкції.

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