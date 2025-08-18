Взрывы, пожары, много раненых и перекрытые улицы: подробности атаки по Запорожью, фото и видео (обновлено)

В городе также возникло возгорание торговых павильонов

Утром 18 августа в Запорожье прогремели два мощных взрыва. За несколько минут до этого местных предупредили об угрозе нанесения баллистических ударов.

Об этом сообщает корреспондентка "Телеграфа". Отметим, что на правом берегу было очень громко.

Обновлено: В своем Telegram-канале сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщает, что количество пострадавших возросло до 17 человек.

"В результате очередного вражеского удара по Запорожью загорелись магазины и остановка, повреждена маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города", — сообщает он.

Полицейские и сотрудники ГСЧС спасли одного человека. Известно, что он получил ожоги. Сейчас медики борются за его жизнь.

В пресс-службе ГСЧС Запорожской области сообщают, что в результате взрывов в городе возникло возгорание торговых павильонов на площади 500 кв. Спасатели ликвидируют пожары.

Последствия атаки по Запорожью. Фото: ГСЧС

Последствия атаки по Запорожью. Фото: ГСЧС

Последствия атаки по Запорожью. Фото: ГСЧС

Последствия атаки по Запорожью. Фото: ГСЧС

Последствия атаки по Запорожью. Фото: ГСЧС

Последствия атаки по Запорожью. Фото: ГСЧС

Последствия атаки по Запорожью. Фото: ГСЧС

В патрульной полиции сообщают, что в результате происшествия перекрыто движение транспорта на участке по Днепровскому шоссе от улицы Дудыкина до Бориспольской. А также на улице Счастливая от Днепровского шоссе до улицы Рельефной.

Объезд осуществляется через улицу Антона Незолы — Кияшко — Винтера — Плотинная. А также Днепровское шоссе – Бориспольская – Каширское шоссе. Объезд улицы Счастливой осуществляется через улицу Винницкую — Учевскую.

