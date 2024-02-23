"Вважаю себе українцем": відомий російський продюсер накивав п’ятами з країни-агресорки (фото)

Оганян підтримує Україну ще з 2014 року

Людям з антиросійською позицією немає місця в Росії: вони стають "іноагентами", залишають країну-терористку та облаштовують своє життя в цивілізованих країнах. Відомий продюсер Армен Оганян, який жив та починав свою творчу діяльність у Росії, також розповів, як виїхав з країни-агресорки та вирішив більше туди не повертатися.

В інтерв'ю Оboz.ua Оганян уточнив, що він ще з 2014 року, коли розпочалася війна на Донбасі, дуже підтримував Україну. Чоловік вперто намагався донести до росіян правдиву інформацію, але вони не хотіли його чути.

Армена звільнили з відомого російського розважального каналу через радикальні висловлювання щодо великої війни в Україні. Оганян розповів, що за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну його сім’я перебувала в іншій країні.

Армен вважає себе українцем

"У нас були зворотні квитки до Москви на 24 лютого. Коли відбулося вторгнення, я сказав дружині, що ми нікуди не повертаємось. Вона мене підтримала. Дружина дуже любить Україну. І ще коли ми жили в Москві, мріяла жити в Києві. Саме вона познайомила мене з перепічкою, казала мені: "Ти що, українець і не знаєш, що таке перепічка?" Потім канал ТНТ мене звільнив, я почав ще більше постити та видавати деяку інформацію каналу, за що ТНТ заборонив всім моїм колегам спілкуватися зі мною", — розповів він.

Сім’я зупинилася в столиці Португалії Лісабоні. Там в українському таборі для тимчасово переміщених дітей Армен дбав про цікавий відпочинок для людей.

Продюсер наголосив, що він вважає себе українцем. "Я – українець, і мені так здається, мабуть, саме через мову. Коли раніше приїжджав до України, то завжди намагався розмовляти українською, коли підтримували цей діалог", — пояснив Оганян.

Армен також є сценаристом нового шоу Олени Кравець "Вдома поговоримо", яке вона веде з донькою. Також Оганян займається іншими проєктами.

Раніше "Телеграф" писав, що Вєрка Сердючка заспівала "Раша, гудбай" перед Пугачовою і Макаревичем. Вєрка Сердючка, яка виступила з "мамою", виконала для глядачів свій оновлений хіт Russia Good Bye, який так дратує російських пропагандистів і тих самих "простих росіян".