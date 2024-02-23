"Считаю себя украинцем": известный российский продюсер убежал из страны-агрессорки (фото)

Оганян поддерживает Украину еще с 2014 года

Людям с антироссийской позицией нет места в России: они становятся "иноагентами", бросают страну-террористку и обустраивают свою жизнь в цивилизованных странах. Известный продюсер Армен Оганян, начинавший свою творческую деятельность в России, также рассказал, как уехал из страны-агрессорки и решил туда больше не возвращаться.

В интервью Оboz.ua Оганян уточнил, что он еще с 2014 года, когда началась война в Донбассе, очень поддерживал Украину. Мужчина упорно пытался донести до россиян правдивую информацию, но они не хотели его слышать.

Армена уволили из известного российского развлекательного канала из-за радикальных высказываний относительно большой войны в Украине. Оганян рассказал, что за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину его семья находилась в другой стране.

Армен считает себя украинцем

"У нас были обратные билеты в Москву на 24 февраля. Когда произошло вторжение, я сказал жене, что мы никуда не возвращаемся. Она меня поддержала. Жена очень любит Украину. И еще когда мы жили в Москве, мечтала жить в Киеве", – рассказал он.

Семья остановилась в столице Португалии в Лиссабоне. Там в украинском лагере для временно перемещенных детей Армен заботился об интересном отдыхе для них.

Продюсер подчеркнул, что считает себя украинцем. "Я – украинец, и мне так кажется, наверное, именно через язык. Когда раньше приезжал в Украину, то всегда пытался разговаривать на украинском", — объяснил Оганян.

Армен также является сценаристом нового шоу Елены Кравец "Вдома поговоримо", которое она ведет с дочерью. Также Оганян занимается другими проектами.

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