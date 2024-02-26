83-річного Аль Пачіно упіймали на побаченні із 30-річною пасією (фото)

Стосунки пари стали ще міцнішими

Голлівудський актор Аль Пачіно, який мав судову тяганину щодо опіки над сином, днями вийшов у люди зі своєю 30-річною обраницею Нур Альфаллах. Пачіно влаштував романтичне побачення із молодшою на 53 роки коханою.

Page Six повідомляє, що стосунки пари стали ще міцнішими, пару побачили під час спільної вечері в одному з ресторанів Беверлі-Хіллз, штат Каліфорнія. Чоловік з жінкою були всі в чорному, аби бути непомітними.

Після побачення пара сіла в автомобіль. За кермом була Альфаллах, а поруч з нею на пасажирському сидінні знаходився Пачіно.

Аль Пачіно з коханою

Додамо, що влітку минулого року у пари народився син Роман. Актор сумнівався, чи саме він є батьком дитини, адже протягом багатьох років Пачіно думав, що вже не може мати дітей. Нур зробила ДНК-тест, який підтвердив, що він справді є біологічним батьком. Нур вирішила судитися з Пачіно і висунула власні умови опіки над їхнім сином, які задовольнили.

Раніше "Телеграф" писав, що Аль Пачіно з'явився на зйомках у Нью-Йорку. Актор прибув на зйомки в італійський ресторан на Манхеттені.