83-летнего Аль Пачино поймали на свидании с 30-летней пассией (фото)

Отношения пары стали еще крепче

Голливудский актер Аль Пачино, имевший судебные разборки по поводу опеки над сыном, на днях вышел в люди со своей 30-летней избранницей Нур Альфаллах. Пачино устроил романтическое свидание с младшей на 53 года любимой.

Page Six сообщает, что отношения пары стали еще крепче, пару увидели во время совместного ужина в одном из ресторанов Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Мужчина с женщиной были все в черном, чтобы не привлекать внимание.

После свидания пара села в автомобиль. За рулем была Альфаллах, а рядом с ней был Пачино.

Аль Пачино с любимой

Добавим, что летом прошлого года у пары родился сын Роман. Актер сомневался, является ли именно отцом ребенка, ведь на протяжении многих лет Пачино думал, что уже не может иметь детей. Нур сделала ДНК-тест, подтвердивший, что он действительно является биологическим отцом. Нур решила судиться с Пачино и выдвинула собственные условия опеки над сыном.

Ранее "Телеграф" писал, что Аль Пачино появился на съемках в Нью-Йорке. Актер прибыл на съемки в итальянский ресторан на Манхэттене.