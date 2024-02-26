Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зізналася в любові "Антитілам" (фото)

Джорджа Мелоні зізналась, що починає свій ранок з новин про Україну

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка раніше приїжджала в Україну, знову відвідала нашу та зустрілася із гуртом "Антитіла". Вона приїхала не з пустими руками та вручила музикантам відзнаку, яку присвятила опору російським загарбникам у важкій війні.

Мелоні пригадала, що пісня "Фортеця Бахмут" її дуже зачепила за живе, гурт став одним із її найулюбленіших. У свою чергу музиканти "Антитіл" назвали в Instagram Джорджу Мелоні великим другом України і також вручили подарунок.

Вони подарували програвач із платівкою, на яку серед інших пісень записано також "Фортецю Бахмут", що символізує стійкість українського народу.

"Під час візиту президента України до Італії пів року тому прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зізналась, що починає свій ранок з новин про Україну, а також заспівала приспів пісні "Фортеця Бахмут", яку полюбила ще на фестивалі у Сан-Ремо і стала щирим прихильником музики гурту "Антитіла", – розповіли "Антитіла".

Джорджа Мелоні і фронтмен гурту "Антитіла"

Відзнака, яку подарували хлопцям, має символічний надпис "Daremo anima e corpo per la nostra liberty", що в перекладі – "Душу й тіло ми положимо за нашу свободу".

"Користуючись нагодою, "Антитіла" також вирішили зробити подарунок великому другу України. Вініловий програвач італійського виробництва з українською душею – платівкою MLNL, яка містить запис пісні "Фортеця Бахмут". Адже італійське залізо + українська хоробрість = непереможне поєднання", – пояснили вони.

Раніше "Телеграф" писав, що Джамала знялася у документальному фільмі про війну. У кожному кадрі нового фільму "Пісні Свободи" розповідається про те, що переживають українці вже два роки.