Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась в любви "Антителам" (фото)

Джорджа Мелони призналась, что начинает свое утро с новостей об Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая раньше приезжала в Украину, снова посетила нашу страну и встретилась с группой "Антитела". Она приехала не с пустыми руками и вручила музыкантам награду, которую посвятила украинцам, которые противостоят агрессивным захватчикам в тяжелой войне.

Мелони вспомнила, что песня "Фортеця Бахмут" очень зацепила за живое, группа стала одной из ее любимых. В свою очередь музыканты "Антител" назвали в Instagram Джорджу Мелони большим другом Украины и также вручили подарок.

Они подарили проигрыватель с пластинкой, на которую среди других песен записано также песню "Фортеця Бахмут", что символизирует устойчивость украинского народа.

"Во время визита президента Украины в Италию пол года назад премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась, что начинает свое утро с новостей об Украине, а также спела припев песни "Фортеця Бахмут", которую полюбила еще на фестивале в Сан-Ремо и стала искренним поклонником музыки группы "Антитела", – рассказали ребята.

Джорджа Мелони и фронтмен группы "Антитела"

Отличие, подаренное ребятам, имеет символическую надпись "Daremo anima e corpo per nostra liberty", что в переводе — "Душу й тіло ми положимо за нашу свободу".

"Пользуясь случаем, "Антитела" также решили сделать подарок великому другу Украины. Виниловый проигрыватель итальянского производства с украинской душой — пластинкой MLNL, содержащей запись песни "Фортеця Бахмут". Ведь итальянское железо + украинская храбрость = непобедимое сочетание", — объяснили они.

Ранее Телеграф писал, что Джамала снялась в документальном фильме о войне. В каждом кадре нового фильма "Пісні Свободи" рассказывается, что переживают украинцы уже два года.