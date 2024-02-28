У 88-річного Алена Делона знайшли цілий арсенал зброї
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Будинок легендарного актора обшукали
У будинку легендарного французького актора Алена Делона, який неперевершено читав вірші Лесі Українки та Тараса Шевченка, раптово провели обшуки. До заміського будинку актора у справах навідався службовець з суду.
Про це пише видання BBC News. Правоохоронець в Алена Делона знайшов зброю та сповістив про це поліцію.
У зірки було 72 одиниці вогнепальної зброї та понад три тисячі патронів. Поліція все це конфіскувала. З’ясувалося, що Ален Делон не мав дозволу на володіння зброєю.
Наразі невідомо, чому до актора навідувався службовець з суду. Утім, раніше знаменитість заявляв про намір судитися з сином Ентоні Делоном, який заговорив про те, що батько вже зовсім змарнів і йому залишилося недовго.
Раніше "Телеграф" писав, як Денні Трехо, Жозе Джованні та Едді Банкер потрапили на великий екран. У Франції гангстерське кіно робили справжні гангстери.