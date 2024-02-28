У 88-річного Алена Делона знайшли цілий арсенал зброї

Будинок легендарного актора обшукали

У будинку легендарного французького актора Алена Делона, який неперевершено читав вірші Лесі Українки та Тараса Шевченка, раптово провели обшуки. До заміського будинку актора у справах навідався службовець з суду.

Про це пише видання BBC News. Правоохоронець в Алена Делона знайшов зброю та сповістив про це поліцію.

У зірки було 72 одиниці вогнепальної зброї та понад три тисячі патронів. Поліція все це конфіскувала. З’ясувалося, що Ален Делон не мав дозволу на володіння зброєю.

Ален Делон має проблеми з поліцією

Наразі невідомо, чому до актора навідувався службовець з суду. Утім, раніше знаменитість заявляв про намір судитися з сином Ентоні Делоном, який заговорив про те, що батько вже зовсім змарнів і йому залишилося недовго.

Раніше "Телеграф" писав, як Денні Трехо, Жозе Джованні та Едді Банкер потрапили на великий екран. У Франції гангстерське кіно робили справжні гангстери.