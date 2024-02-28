У 88-летнего Алена Делона обнаружили целый арсенал оружия

Дом легендарного актера обыскали

В доме легендарного французского актера Алена Делона, непревзойденно читавшего стихи Леси Украинки и Тараса Шевченко, внезапно провели обыски. В загородный дом актера по делам наведался служащий из суда.

Об этом пишет издание BBC News. Правоохранитель Алена Делона нашел оружие и известил об этом полицию.

У звезды было 72 единицы огнестрельного оружия и более трех тысяч патронов. Полиция все это конфисковала. Выяснилось, что Ален Делон не имел разрешения на владение оружием.

Ален Делон имеет проблемы с полицией

Пока неизвестно, почему к актеру наведывался служащий из суда. Впрочем, ранее знаменитость заявлял о намерении судиться с сыном Энтони Делоном, заговорившим о том, что отец уже совсем осунулся и ему осталось недолго.

Ранее "Телеграф" писал, как Дэнни Трехо, Жозе Джованни и Эдди Банкер попали на большой экран. Во Франции гангстерское кино делали настоящие гангстеры.