У 88-летнего Алена Делона обнаружили целый арсенал оружия
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Дом легендарного актера обыскали
В доме легендарного французского актера Алена Делона, непревзойденно читавшего стихи Леси Украинки и Тараса Шевченко, внезапно провели обыски. В загородный дом актера по делам наведался служащий из суда.
Об этом пишет издание BBC News. Правоохранитель Алена Делона нашел оружие и известил об этом полицию.
У звезды было 72 единицы огнестрельного оружия и более трех тысяч патронов. Полиция все это конфисковала. Выяснилось, что Ален Делон не имел разрешения на владение оружием.
Пока неизвестно, почему к актеру наведывался служащий из суда. Впрочем, ранее знаменитость заявлял о намерении судиться с сыном Энтони Делоном, заговорившим о том, что отец уже совсем осунулся и ему осталось недолго.
Ранее "Телеграф" писал, как Дэнни Трехо, Жозе Джованни и Эдди Банкер попали на большой экран. Во Франции гангстерское кино делали настоящие гангстеры.