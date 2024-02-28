Співачка LP після скасування концерту в Європі вибачилася перед українцями за витівку із триколором (відео)

З’явилися подробиці скандалу

Популярна американська співачка Лаура Перголіцці, відома як LP, яка оскандалилася витівкою з російським триколором, вибачилася перед українцями. А сталося це після скасування концерту артистки у Прибалтиці, де різко засудили витівку епатажної зірки.

Напередодні LP опублікувала у своєму Instagram відео, на якому похвалилася подарунком від російських фанатів — сірим худим з триколором. Після того, як співачку захейтили у коментарях українські користувачі, вона записала відео, в якому пояснила, що любить усіх своїх фанатів у всьому світі. У цьому ж ролику зірка запросила шанувальників на свій концерт у Литві у березні 2024 року.

Однак, після скандального відео в худі з російською символікою, LP прилетіла несподівана реакція — її запланований виступ у Литві скасували. Артистка після скасування концерту, схоже, усвідомила свою помилку і записала ще одне відео, в якому вибачилася і висловила підтримку Україні.

"Я глибоко шкодую про свою байдужість цього разу. Це була серйозна помилка. Мені дуже шкода. Я хочу ясно дати зрозуміти, що я люблю і підтримую Україну і завжди робитиму це", — сказала LP у новому ролику.

Зазначимо, що раніше, у 2022 році, LP неодноразово виходила на сцену своїх європейських концертів з українським прапором у руках, який їй вручали українські біженці після початку повномасштабної війни в Україні. Тому худі із триколором, яким хвалилася співачка, викликало таку бурхливу реакцію і хейт у мережі.

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