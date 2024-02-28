Певица LP после отмены концерта в Европе извинилась перед украинцами за выходку с триколором (видео)

Появились подробности скандала

Популярная американская певица Лаура Перголицци, известная как LP, которая оскандалилась выходкой с российским триколором, извинилась перед украинцами. А произошло это после отмены концерта артистки в Прибалтике, где резко осудили выходку эпатажной звезды.

Накануне LP опубликовала в своем Instagram видео, на котором похвасталась подарком от российских фанатов — серым худи с триколором. После того, как певицу захейтили в комментариях украинские пользователи, она записала видео, в котором объяснила, что любит всех своих фанатов по всему миру. В этом же ролике звезда пригласила поклонников на свой концерт в Литве в марте 2024 года.

Однако, после скандального видео в худи с российской символикой, LP прилетела неожиданная реакция — ее запланированное выступление в Литве отменили. Артистка после отмены концерта, похоже, осознала свою ошибку, и записала еще одно видео, в котором принесла свои извинения и выразила поддержку Украине.

"Я глубоко сожалею о своем безразличии на этот раз. Это была серьезная ошибка. Мне очень жаль. Я хочу ясно дать понять, что я люблю и поддерживаю Украину и всегда буду делать это", — сказала LP в новом ролике.

Отметим, что ранее, в 2022 году, LP не раз выходила на сцену своих европейских концертов с украинским флагом в руках, который ей вручали украинские беженцы после начала полномасштабной войны в Украине. Поэтому худи с триколором, которым хвасталась певица, вызвало такую бурную реакцию и хейт в сети.

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