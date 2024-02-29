Гайтана показала помітно підрослу доньку (фото)
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Артистка опублікувала рідкісне фото шестирічної Сапфір-Ніколь
Українська співачка Гайтана, яка нещодавно заявила про відхід з лейблу Lavina Music після 20 років співпраці, дуже рідко публікує сімейні фото та неохоче ділиться новинами про особисте життя. Проте артистка вирішила потішити фанатів позитивом і опублікувала світлину доньки.
Нещодавно на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала рідкісне фото шестирічної Сапфір-Ніколь. На світлині усміхнена дівчинка позує у сірій кофтинці з улюбленою героїнею мультфільму та в обручі з вушками Мінні Маус.
Маленька Сапфір-Ніколь також руками склала сердечко. "Хай буде любов", — коротко підписала фото доньки Гайтана.
Підписники підтримали щасливу маму та її доньку. Сапфір-Ніколь обсипали компліментами. Неозброєним окм видно, що дівчинка дуже схожа на маму та росте справжньою красунею.
Раніше "Телеграф" писав, що лідер гурту "Скай" Олег Собчук показав рідкісне фото доньки. Артист разом із донькою позували в метрополітені на тлі перону.