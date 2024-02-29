Гайтана показала помітно підрослу доньку (фото)

Артистка опублікувала рідкісне фото шестирічної Сапфір-Ніколь

Українська співачка Гайтана, яка нещодавно заявила про відхід з лейблу Lavina Music після 20 років співпраці, дуже рідко публікує сімейні фото та неохоче ділиться новинами про особисте життя. Проте артистка вирішила потішити фанатів позитивом і опублікувала світлину доньки.

Нещодавно на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала рідкісне фото шестирічної Сапфір-Ніколь. На світлині усміхнена дівчинка позує у сірій кофтинці з улюбленою героїнею мультфільму та в обручі з вушками Мінні Маус.

Маленька Сапфір-Ніколь

Маленька Сапфір-Ніколь також руками склала сердечко. "Хай буде любов", — коротко підписала фото доньки Гайтана.

Підписники підтримали щасливу маму та її доньку. Сапфір-Ніколь обсипали компліментами. Неозброєним окм видно, що дівчинка дуже схожа на маму та росте справжньою красунею.

Підписники в захопленні від зіркової дівчинки

Раніше "Телеграф" писав, що лідер гурту "Скай" Олег Собчук показав рідкісне фото доньки. Артист разом із донькою позували в метрополітені на тлі перону.