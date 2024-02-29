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Знайдіть обличчя на малюнку за 9 секунд: лише 1% людей може вирішити це завдання

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
Головоломки тренують мозок Новина оновлена 29 лютого 2024, 10:30
Головоломки тренують мозок. Фото Facebook.com

На картинці зображено собаку, на якій заховався силует чоловіка

Ви можете мати високий коефіцієнт інтелекту і навіть про це не здогадуватися. Нещодавно ми пропонували відшукати на малюнку гнома, а тепер ускладнюєио завдання — знайдіть обличчя людини на зображенні собаки.

Аби перевірити себе, розв’яжіть надскладну головоломку та потренуйте мозок. На картинці, розміщеній на safalta.com, зображено собаку, на якій заховалося зображення чоловіка.

Головоломка для кмітливих
На собаці відшукайте зображення чоловіка

Це завданням потрібно вирішити протягом 9 секунд, тому засічіть час і нумо до цікавої та корисної гри. До речі, такі завдання ви можете розв’язувати гуртом. Хто перший впорається?

Якщо ви не змогли відшукати приховане зображення за вказаний час, спробуйте свої сили ще протягом хвилини.

Вам потрібно змінити перспективу ілюзії, повернувши зображення на 90 градусів.

Тест-картинка для розумних
Зображення людини

Звернуть увагу на вухо чотирилапого друга. Відгадка — саме там.

Раніше "Телеграф" пропонував обрати дорогоцінну каблучку та дізнатися, чим ви спокушаєте чоловіків. Просто подивіться на картинку та інтуїтивно оберіть, яка з представлених каблучок з камінням подобається вам найбільше.

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#Головоломка #Кмітливість #тест-картинка