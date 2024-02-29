Знайдіть обличчя на малюнку за 9 секунд: лише 1% людей може вирішити це завдання

На картинці зображено собаку, на якій заховався силует чоловіка

Ви можете мати високий коефіцієнт інтелекту і навіть про це не здогадуватися. Нещодавно ми пропонували відшукати на малюнку гнома, а тепер ускладнюєио завдання — знайдіть обличчя людини на зображенні собаки.

Аби перевірити себе, розв’яжіть надскладну головоломку та потренуйте мозок. На картинці, розміщеній на safalta.com, зображено собаку, на якій заховалося зображення чоловіка.

На собаці відшукайте зображення чоловіка

Це завданням потрібно вирішити протягом 9 секунд, тому засічіть час і нумо до цікавої та корисної гри. До речі, такі завдання ви можете розв’язувати гуртом. Хто перший впорається?

Якщо ви не змогли відшукати приховане зображення за вказаний час, спробуйте свої сили ще протягом хвилини.

Вам потрібно змінити перспективу ілюзії, повернувши зображення на 90 градусів.

Зображення людини

Звернуть увагу на вухо чотирилапого друга. Відгадка — саме там.

Раніше "Телеграф" пропонував обрати дорогоцінну каблучку та дізнатися, чим ви спокушаєте чоловіків. Просто подивіться на картинку та інтуїтивно оберіть, яка з представлених каблучок з камінням подобається вам найбільше.