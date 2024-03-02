Вперше після пологів: Ріанна виступила для найбагатших людей Індії

Зірка нещодавно народила другу дитину

Співачка Ріанна вперше після народження другої дитини з’явилася на сцені. Вона виступила на передвесільній вечірці Ананта Амбані, сина найбагатшого бізнесмена Індії, і його нареченої Радики Мерчант, донькою заможних фармацевтичних магнатів. Зірка знову викликала фурор, як і на Супербоулі, де Ріанна "підірвала сцену".

Серед гостів на вечірці були присутні зірки Марк Цукерберг Іванка Трамп, Білл Гейтс та інші політичні діячі та зірки Боллівуду. Вечірка, яку організував Мукеш Амбані, буде тривати три дні. Про це пише Daily Mail.

Співачка Ріанна, яка у серпні вдруге стала мамою, з’явилася на сцені вперше після виступу на Супербоулі. Зірка виступила перед світовими технологічними босами й магнатами індустрії. Індійський мільярдер заплатив за це 5 млн фунтів.

Мукеш Амбангі — представник Reliance Industries — найбільшої компанії в Індії з ринкової капіталізації та десята найбагатша людина у світі. Зараз йому 66. Його статки сягають 116 мільярдів доларів. За передвесільну вечірку він заплатив 150 млн USD.

Раніше "Телеграф" розповідав, що співачка Адель скасувала березневі концерти у Вегасі. Хронічна хвороба вплинула на її голос.