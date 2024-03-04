Молодший брат принцеси Діани Чарльз Спенсер показав архівне фото сестри

Лорд Чарльз Спенсер пригадав своє дитяче прізвисько

Молодший брат принцеси Діана лорд Чарльз Спенсер, про життя якої знято чимало фільмів, оприлюднив невідому раніше світлину, на якій він позує разом із сестрою та матір'ю. Фото датоване 1967 роком.

Лорд Чарльз Спенсер поділився новим архівним знімком із сестрою та пригадав, яке прізвисько мав у дитинстві. На знімку, оприлюдненому на сторінці в Instagram, його сестрі десь п’ять чи шість років, а Чарльзу Спенсеру виповнилось три роки.

Рідкісна світлина

"Ми з мамою десь у 1967 році. Мені було десь 3, а Діані 5 чи 6. Мені подобається, що кожен із нас виглядає щасливим. На цьому етапі мого життя мама дала мені прізвисько "Базз", тому що вона вважала, що маю невичерпну енергію досить щасливої — і зайнятої — бджоли", — згадав безтурботні часи Чарльз.

Підписники Чарльза Спенсера наголосили на тому, що юна принцеса Шарлотта дуже схожа з принцесою Діаною.

"Я бачу принцесу Шарлотту в її бабусі"

"Принцесса Шарлотта дуже схожа на свою бабусю".

Раніше "Телеграф" писав, про те, що не так з українським ситкомом "Встигнути до 30". Вітчизняні ситкоми продовжують пробивати дно.