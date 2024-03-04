Младший брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер показал архивное фото сестры

Лорд Чарльз Спенсер вспомнил свое детское прозвище

Младший брат принцессы Диана лорд Чарльз Спенсер, о жизни которой снято немало фильмов, обнародовал неизвестное ранее фото, на котором он позирует вместе с сестрой и матерью. Фото датировано 1967 годом.

Лорд Чарльз Спенсер поделился новым архивным снимком с сестрой и вспомнил, какое прозвище было в детстве. На снимке, обнародованном на странице в Instagram, сестре где-то пять или шесть лет, а Чарльзу Спенсеру исполнилось три года.

Редкая фотография

"Мы с мамой где-то в 1967 году. Мне было где-то 3, а Диане 5 или 6. Мне нравится, что каждый из нас выглядит счастливым. На этом этапе моей жизни мама дала мне прозвище "Базз", потому что она считала, что я имею неисчерпаемую энергию достаточно счастливой — и занятой — пчелы", — вспомнил он беззаботные времена.

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