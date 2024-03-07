Віддана фанатка: королева Летиція одягла дизайнерське пальто улюбленого бренду (фото)

Речі від Carolina Herrera, ймовірно, займають велике місце у гардеробі ексжурналістки

Королева-консорт Іспанії, колишня журналістка та телеведуча Летиція Ортіс Рокасолано, постала на публіці в витонченому ансамблі, що складався з дизайнерського пальта улюбленого модного бренду 51-річної знаменитості — Caroline Herrera. Минулого місяця Летиція показалась в прикрасах венесуельського дизайнера.

Цієї середи разом із чоловіком, королем Іспанії Філіпом VI, Летиція відвідала Міжнародний ярмарок сучасного мистецтва, який проходив у Мадриді. Для заходу королева віддала перевагу чорному кашеміровому пальту Caroline Herrera довжини міді.

Під трендовий верхній одяг знаменитість одягла ефектний кремовий топ без рукавів з багатошаровими вставками Cross-Pieces від іспанського модельєра Адольфо Домінгеса, а також пару чорних штанів-сигарет.

Летиція із чоловіком, королем Іспанії Філіпом VI. Фото: Getty Images

Образ Летиції завершили лаковані туфлі-човники від Massimo Dutti та шикарна чорна сумка Doma Insignia Satchel Bag також від Carolina Herrera, пише hellomagazine.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що в Carolina Herrera королева Летиція не вперше відвідує публічні заходи. У січні знаменитість доповнила вбрання сумкою бренду, а ще раніше Летиція обрала діловий костюм гранатового кольору Carolina Herrera, коли відвідувала церемонію.