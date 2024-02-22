Що носимо навесні 2024: шість найголовніших трендів верхнього одягу (фото)

Вони йдуть з нами в новий сезон вже багато років

Весняні аутфіти не можуть бути повними без верхнього одягу, оскільки погода в такий сезон залишається прохолодною, іноді знаходиться в стані перепадів температури, а ночі ще бувають досить морозними. Тому для створення вдалих весняних образів важливо уважно підбирати не лише верхній одяг як взуття та аксесуари, а й розглядати такі варіанти як пальто, плащі, шкіряні куртки та тренчі.

Український стиліст Ната Москаленко розповіла, що пальто міді та максі базового крою, куртки з деніму і косухи — не виходять з моди, а йдуть з нами в новий сезон вже багато років. Експерт назвала 6 головних трендів весни, які пропонують нам світові дизайнери.

Весняні тренди верхнього одягу 2024

Шкіра в замші у верхньому одязі займає топові позиції. Може бути що завгодно: тренч, пальто, куртка, жакет.

Тільки дозволить погода — носимо класичний бежевий тренч в різних проявах.

"Заміська куртка" в стилі королеви Єлизавети II, її також називають куртка робітника. Поєднуємо з повністю протилежними по стилях речами — лелітки, прозорі тканини, підбори.

Вкорочені пальта в різних варіантах: бушлати, мінімалістичні, жакети. Носимо з чим завгодно, бо вони дуже універсальні.

Шкірянки з потертостями, в стилі вінтажних курток.

Вкорочені куртки-бомбери, мотокуртки з акцентними вставками та написами.

Зазначимо, що зустрічати весну варто по можливості у всій красі. Раніше стиліст Ната Москаленко розповіла, які сукні будуть у моді навесні 2024 року.