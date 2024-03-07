"Чудо-женщина" Галь Гадот родила в четвертый раз

Женщина поделилась радостной новостью с поклонниками

Недавно стало известно, что родителями стали популярные блоггеры Наталия Литвин и Александр Куровский. Новости о бэби-буме продолжаются: израильская актриса Галь Гадот родила четвертого ребенка. Она публично не рассказывала о своей беременности, поэтому рождение малыша стало сюрпризом для поклонников.

В своем инстаграмме Галь поделилась фотографией, на которой держит ребенка. У нее и нидерландского предпринимателя Ярона Версано появилась дочь. Ей выбрали имя Ори. Сейчас актриса наслаждается материнством.

"Моя милая девочка, добро пожаловать. Беременность была нелегкой, но мы справились. Ты принесла в нашу жизнь столько света, оправдывая свое имя Ори, что на иврите означает "мой свет". Наши сердца полны благодарности. Добро пожаловать в дом девочек . Папа тоже очень крут", – рассказала звезда.

Галь Гадот и его избранник Ярон Версано состоят в браке более 15 лет. Они воспитывают троих дочерей — 12-летнюю Алму, шестилетнюю Майю и двухлетнюю Даниэллу.

Известно, что Галь Гадот стала известна благодаря роли в ряде фильмов "Форсаж". Впрочем, настоящую славу женщина получила, сыграв одну из главных ролей в ленте "Бэтмен против Супермена". Гадот также запомнилась игрой в фильмах "Чудо-женщина", "Лига справедливости", "Миссия Стоун", "Красное сообщение" и "Смерть на Ниле".

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