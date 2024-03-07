Преданная фанатка: королева Летиция надела дизайнерское пальто любимого бренда (фото)

Вещи от Carolina Herrera, вероятно, занимают большое место в гардеробе экс-журналистки

Королева-консорт Испании, бывшая журналистка и телеведущая Летиция Ортис Рокасолано, предстала на публике в утонченном ансамбле, который состоял из дизайнерского пальто любимого модного бренда 51-летней знаменитости — Caroline Herrera. В прошлом месяце Летиция показалась в украшениях венесуэльского дизайнера.

В эту среду вместе с мужем, королем Испании Филиппом VI, Летиция посетила Международную ярмарку современного искусства, которая проходила в Мадриде. Для мероприятия королева предпочла кашемировое черное пальто Caroline Herrera длины миди.

Под трендовую верхнюю одежду знаменитость надела эффектный кремовый топ без рукавов со многослойными вставками Cross-Pieces от испанского модельера Адольфо Домингеса, а также пару черных брюк-сигарет.

Летиция с мужем, королем Испании Филиппом VI. Фото: Getty Images

Образ Летиции завершили лакированные туфли-лодочки от Massimo Dutti и шикарная черная сумка Doma Insignia Satchel Bag также от Carolina Herrera, пишет hellomagazine.

Фото: Getty Images

Напомним, что в Carolina Herrera королева Летиция не впервые посещает публичные мероприятия. В январе знаменитость дополнила наряд сумкой бренда, а еще раньше Летиция выбрала деловой костюм гранатового цвета Carolina Herrera, когда посещала церемонию.