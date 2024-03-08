Привід освідчитися в коханні чи "совкове" свято? Що відомі співаки думають про 8 Березня

Думки щодо святкування 8 Березня розділяються

Сьогодні, 8 Березня відзначаємо Міжнародний день боротьби за права жінок. У суспільстві сформувалося різне ставлення до цього свята. Деякі люди його не сприймають через радянське трактування про "день весни та краси", яке існувало тривалий час. А інші вважають, що це ще один привід зізнатися жінкам у любові.

Популярні українські артисти в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" також висловилися з приводу цього свята. Дізнаймося їхню позицію.

Гарік Кричевський

Співак, що виконує популярну пісню "Кияночка" ствердив, що 8 Березня — це чудова можливість проявити свої почуття коханим і зробити їм подарунок. Тому він добре ставиться до цього свята.

"До 8 березня ставлюся нормально, прекрасний привід вкотре освідчитися у коханні та подарувати жінкам подарунки! Всім жінкам України – мирного неба та кохання!", — сказав він.

El Кравчук

Виконавець навіть очікує 8 Березня, бо в цей день поєднується одразу кілька подій. Одна з них — день народження матері співака. Тож El Кравчук привітав усіх жінок зі святом і побажав, щоб вони отримували квіти та подарунки не лише в цей день.

"Я завжди чекаю на цей день, тому що для мене 8 березня це поєднання трьох чудових подій — настання весни, день народження моєї мами та звичайно день жіночності. Щиро вітаю всіх дівчат, мам, дружин. Хочу побажати, щоб квіти, компліменти та любов вам дарували просто так, без причин і без символічних дат", — висловився артист.

Mad Heads

А от лідер гурту Mad Heads Вадим Красноокий має іншу позицію щодо 8 Березня. На його думку, ми повинні позбуватися радянського значення цього свята. Красноокий вважає, що маємо акцентувати на походженні, що це День боротьби за права жінок.

"Таке значення, яке було у цього свята за радянських часів, зараз точно не годиться. На мою думку, всього що повʼязує нас з совком і рашкою, треба позбуватися. Є багато інших можливостей вітати українських жінок. Разом з тим, 8 березня відзначають в західних країнах, як День боротьби за права жінок. Ця тема варта уваги і актуальна", — підкреслив виконавець.

Нагадаємо, що "Телеграф" писав про те, які уявлення про 8 Березня існували в Радянському Союзі. Тоді прославлявся образ жінки як трудівниці, матері та комуністки. У цей день чоловіки намагалися допомагати дружинам у побуті, а також дарували парфуми та тюльпани.