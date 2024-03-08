Повод признаться в любви или "совковый" праздник? Что известные певцы думают о 8 Марта

Мнения по поводу празднования 8 Марта разделяются

Сегодня, 8 Марта отмечаем Международный день борьбы за права женщин. В обществе сформировалось разное отношение к этому празднику. Некоторые люди его не воспринимают из-за существовавшей длительное время советской трактовки о "дне весны и красоты". Другие считают, что это еще один повод признаться женщинам в любви.

Популярные украинские артисты в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" также высказались по этому поводу. Узнаем их позицию.

Гарик Кричевский

Певец, исполняющий популярную песню "Кияночка" утвердил, что 8 Марта – это отличная возможность проявить свои чувства любимым и сделать им подарок. Поэтому он хорошо относится к этому празднику.

"До 8 марта отношусь нормально, прекрасный повод еще раз признаться в любви и подарить женщинам подарки! Всем женщинам Украины – мирного неба и любви!", — сказал он.

El Кравчук

Исполнитель даже ожидает 8 Марта, потому что в этот день объединяется сразу несколько событий. Одна из них – день рождения матери певца. El Кравчук поздравил всех женщин с праздником и пожелал, чтобы они получали цветы и подарки не только в этот день.

"Я всегда жду этого дня, потому что для меня 8 марта это сочетание трех замечательных событий — наступление весны, день рождения моей мамы и конечно день женственности. Искренне поздравляю всех девушек, мам, жен. Хочу пожелать, чтобы цветы, комплименты и любовь вам дарили просто так, без причин и без символических дат", — высказался артист.

Mad Heads

А вот лидер группы Mad Heads Вадим Красноокий имеет другую позицию по отношению к 8 Марта. По его мнению, мы должны избавляться от советского значения этого праздника. Красноокий считает, что должны акцентировать внимание на происхождении, что это День борьбы за права женщин.

"Такое значение, которое было у этого праздника в советское время, сейчас точно не годится. По моему мнению, всего, что связывает нас с совком и рашкой, надо избавляться. Есть много других возможностей поздравлять украинских женщин. Вместе с тем, 8 марта отмечают в западных странах, как День борьбы за права женщин. Эта тема достойна внимания и актуальна", — подчеркнул исполнитель.

Напомним, что "Телеграф" писал о том, какие представления о 8 Марта существовали в Советском Союзе. Тогда прославлялся образ женщины как труженицы, матери и коммунистки. В этот день мужчины пытались помогать женам в быту, а также дарили духи и тюльпаны.