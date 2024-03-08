Рейчел МакАдамс вразила свіжим виглядом на фотосесії для вистави "Мері Джейн"

Номінантка на "Оскар" була в лаконічному образі

Нещодавно 54-річна Кейт Бланшетт у стильному образі відсвяткувала свою роль креативного директора Toku Saké. А 45-річна канадська акторка Рейчел МакАдамс засвітилася на фотосесії для нової вистави "Мері Джейн" у Нью-Йорку.

Знаменитість зачарувала фанатів виглядом 20-річної дівчини, вона була без яскравого мейкапу, що додавало їй зворушливого вигляду. У цій п'єсі, поставленій за сценарієм фіналістки Пулітцерівської премії Емі Херцог, МакАдамс зіграла головну роль, яка стала для неї дебютною на Бродвеї.

Знаменитість має моложавий вигляд. Фото Getty Images

Номінантка на "Оскар" була в лаконічному образі: чорних класичних штанах вільного крою та водолазці фіолетового кольору з відкритою спиною, яка підкреслювала фігуру знаменитості.

Номінантка на "Оскар" МакАдамс. Фото Getty Images

Довге русяве волосся акторки легкими локонами спадало додолу. З прикрас жінка мала лише каблучку.

Раніше "Телеграф" писав, що Зендая та Тімоті Шаламе засвітилися в стильних образах на прем'єрі фільму "Дюна". Прем'єра фільму відбулася в Парижі.