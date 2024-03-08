Рейчел МакАдамс вразила свіжим виглядом на фотосесії для вистави "Мері Джейн"
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Номінантка на "Оскар" була в лаконічному образі
Нещодавно 54-річна Кейт Бланшетт у стильному образі відсвяткувала свою роль креативного директора Toku Saké. А 45-річна канадська акторка Рейчел МакАдамс засвітилася на фотосесії для нової вистави "Мері Джейн" у Нью-Йорку.
Знаменитість зачарувала фанатів виглядом 20-річної дівчини, вона була без яскравого мейкапу, що додавало їй зворушливого вигляду. У цій п'єсі, поставленій за сценарієм фіналістки Пулітцерівської премії Емі Херцог, МакАдамс зіграла головну роль, яка стала для неї дебютною на Бродвеї.
Номінантка на "Оскар" була в лаконічному образі: чорних класичних штанах вільного крою та водолазці фіолетового кольору з відкритою спиною, яка підкреслювала фігуру знаменитості.
Довге русяве волосся акторки легкими локонами спадало додолу. З прикрас жінка мала лише каблучку.
Раніше "Телеграф" писав, що Зендая та Тімоті Шаламе засвітилися в стильних образах на прем'єрі фільму "Дюна". Прем'єра фільму відбулася в Парижі.