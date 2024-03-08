Рэйчел МакАдамс поразила свежим видом на фотосессии для спектакля "Мэри Джейн"

Номинантка на "Оскаре" была в лаконичном образе

Недавно 54-летняя Кейт Бланшетт в стильном образе отметила свою роль креативного директора Toku Saké. А 45-летняя канадская актриса Рэйчел МакАдамс засветилась на фотосессии для нового спектакля "Мэри Джейн" в Нью-Йорке.

Знаменитость очаровала фанатов видом 20-летней девушки, она была без яркого мейкапа, что придавало ей трогательный вид. В этой пьесе, поставленной по сценарию финалистки Пулитцеровской премии Эми Херцог, МакАдамс сыграла главную роль, ставшую для нее дебютной на Бродвее.

Знаменитость имеет моложавый вид. Фото Getty Images

Номинантка на "Оскар" была в лаконичном образе: черных классических брюках свободного кроя и водолазке фиолетового цвета с открытой спиной.

Номинантка на "Оскар" МакАдамс. Фото Getty Images

Длинные русые волосы актрисы легкими локонами спадали на плечи. Из украшений у женщины было только кольцо.

Ранее Телеграф писал, что Зендая и Тимоти Шаламе засветились в стильных образах на премьере фильма "Дюна". Премьера фильма прошла в Париже.