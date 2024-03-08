Рэйчел МакАдамс поразила свежим видом на фотосессии для спектакля "Мэри Джейн"
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Номинантка на "Оскаре" была в лаконичном образе
Недавно 54-летняя Кейт Бланшетт в стильном образе отметила свою роль креативного директора Toku Saké. А 45-летняя канадская актриса Рэйчел МакАдамс засветилась на фотосессии для нового спектакля "Мэри Джейн" в Нью-Йорке.
Знаменитость очаровала фанатов видом 20-летней девушки, она была без яркого мейкапа, что придавало ей трогательный вид. В этой пьесе, поставленной по сценарию финалистки Пулитцеровской премии Эми Херцог, МакАдамс сыграла главную роль, ставшую для нее дебютной на Бродвее.
Номинантка на "Оскар" была в лаконичном образе: черных классических брюках свободного кроя и водолазке фиолетового цвета с открытой спиной.
Длинные русые волосы актрисы легкими локонами спадали на плечи. Из украшений у женщины было только кольцо.
Ранее Телеграф писал, что Зендая и Тимоти Шаламе засветились в стильных образах на премьере фильма "Дюна". Премьера фильма прошла в Париже.