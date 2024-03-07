Зірка "50 відтінків сірого" виходить заміж за соліста Coldplay

Акторка вперше піде від вінець

Відома голлівудська акторка Дакота Джонсон, яка знялась у трилері "Мадам Павутина" та соліт гурту Coldplay Кріс Мартін, одружаться.

Видання The Mirror пише, що музикант освідчився Джонсон після шести років стосунків. Вони не виходять у світ публічно як пара, тож замовчують про свій роман. Зазначається, що Дакота та Кріс закохалися один в одного з першого дня знайомства.

"Пара заручилася нещодавно та залишила новини в таємниці. Але тепер вони відверто говорять про це у своїх колах. Вони були одурманені один одним з першого дня, тому наступний крок був неминучим. Вони не поспішають планувати весілля, а просто насолоджуються офіційним оформленням свого зобов’язання", — повідомили інсайдери.

Дакота виходить заміж уперше, тоді як її обранець Кріс Мартін вже був у шлюбі з акторкою та співачкою Гвінет Пелтроу. Вони мають двох спільних дітей. Подейкують, що Пелтроу дуже добре ставить до Джонсон. Вони навіть публікували спільне фото, де тримаються за руки.

Раніше "Телеграф" писав, що українська співачка Аліна Гросу поширила кадр у весільній сукні. Тож користувачі мережі подумали, що аристка вийшла заміж.