Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Бакланов розлучається з дружиною (фото)

Шляхи знаменитостей розходяться

Український актор Григорій Бакланов, який зіграв Лавріна у серіалі "Спіймати Кайдаша", розлучається з дружиною, акторкою Анастасією Цимбалару. Про це знаменитості повідомили в спільному дописі.

На сторінці в Instagram пара написала щиро та поетично, не вдаючись в деталі. Знаменитості наголосили, що за десять років знайомства вони справді стали одним цілим, проте після двох років подружнього життя їхні шляхи розходяться.

"Знаючи нашу історію, ви б назвали нас акторським подружжям, які спочатку сварилися, потім проводили репетиції важливих професійних сцен на кухні, грали, сміялись, а потім завжди були разом…Були? Так! Ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного, мали цілісність, мету, інтерес. Тепер пазлів стане двоє. Дві картини. Дві нові історії", — йдеться в їхньому спільному дописі.

Пара повідомила про свій розрив

Підписники висловили свій жаль через те, що Анастасія та Григорій йдуть кожен своїм шляхом. Дехто взагалі не хоче в це вірити.

Зазначимо, Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов познайомилися ще будучи студентами. Згодом вони закохалися, а вже восени 2021 зіграли весілля та повінчалися.

Раніше "Телеграф" писав, що юна зірка "Спіймати Кайдаша" вразила відвертою фотосесією. Українська акторка Дарина Федина, яка перевтілилася в Мелашку у серіалі, показала чорно-білі світлини.