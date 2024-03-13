Українці жорстко відповіли на закиди продюсерки "Навальний" про "20 днів у Маріуполі"

В Україні не забарилися з реакцією на заяву жінки

Український фільм режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі", який здобув "Оскар", назвали "політичною документалкою". Це зробила продюсерка стрічки "Навальний" Марія Пєвчих. Українці вже відповіли на таку неоднозначну заяву.

У своєму твітері Марія Пєвчих ствердила, що "політичне кіно" дуже рідко отримує престижну кінопремію. Вона зазначила, що вже другий рік поспіль такі фільми отримують "Оскар". Водночас жінка привітала команду "20 днів у Маріуполі" з перемогою.

Такий допис Пєвчих викликав обурення в українського народу. Люди здивовані фразою продюсерки про "політичну документалку". Вони нагадали Марії, що у фільмі задокументовані страшні злочини росіян проти українців.

"Це ніяка не "політична документалка". Фільм "20 днів у Маріуполі" — це відеохроніка того, як фашистська Росія знищувала мирне українське місто. Це фільм про війну".

"Марія, "політичне кіно" — це те, що ви знімаєте для своїх хом'яків, щоб отримати донати. А "20 днів у Маріуполі" — це документалка про злочини вашої країни проти мирного українського населення. Щоб увесь світ довго розумів, що росіяни — дикуни".

Політика буде 17 березня, "очі в очі", а це фільм про воєнні злочини твоєї країни. Лікуйся та не пропускай курс таблеток".

"Політична документалка", кажете? Політичний режим? А насправді прості росіяни, за наказом Путіна, прийшли вбивати українців. І водночас вкрасти все цінне. Будете заперечувати? Спробуйте подивитися мені в очі. Я з Маріуполя, я там жив".

Нагадаємо, що троє журналістів — Мстислав Чернов, Василіса Степаненко та Євген Малолєтка поїхали в Маріуполь 24 лютого 2022 року. Вони висвітлювали всі події, що там відбувалися — обстріли житлових будинків, лікарень, відсутність продовольства та масову загибель мешканців від атак росіян. Команда фільмувала всі злочини країни-агресорки протягом трьох тижнів. Їм дивом вдалося виїхати з міста гуманітарним коридором.

Раніше "Телеграф" про те, що компанія Disney Entertainment вирішила вирізати нагородження стрічки "20 днів у Маріуполі" з скороченої версії шоу. Вони пояснили таке рішення часовими обмеженнями. Натомість Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення надіслала лист організаторам з проханням таки долучити український фільм до міжнародної телеверсії.