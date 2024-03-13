Украинцы жестко ответили на упреки продюсерки "Навальный" о "20 днях в Мариуполе"

В Украине не заставили себя ждать с реакцией на заявление женщины

Украинский фильм режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе", который получил "Оскар", назвали "политической документалкой". Это сделала продюсер ленты "Навальный" Мария Певчих. Украинцы уже ответили на столь неоднозначное заявление.

В своем твиттере Мария Певчих утвердила, что "политическое кино" очень редко получает престижную кинопремию. Она отметила, что уже второй год такие фильмы получают "Оскар". В то же время, женщина поздравила команду "20 дней в Мариуполе" с победой.

Такое сообщение Певчих вызвало негодование у украинского народа. Люди удивлены фразой продюсерки о "политической документалке". Они напомнили Марии, что в фильме документированы страшные преступления россиян против украинцев.

"Это никакая не "политическая документалка". Фильм "20 дней в Мариуполе" — это видеохроника того, как фашистская Россия уничтожала мирный украинский город. Это фильм о войне".

"Мария, "политическое кино" — это то, что вы снимаете для своих хомяков, чтобы получить донаты. А "20 дней в Мариуполе" — это документалка о преступлениях вашей страны против мирного украинского населения. Чтобы весь мир долго понимал, что россияне — дикари".

"Политика будет 17 марта, "глаза в глаза", а это фильм о военных преступлениях твоей страны. Лечись и не пропускай курс таблеток".

"Политическая документалка", говорите? Политический режим? А действительно простые россияне, по приказу Путина, пришли убивать украинцев. И в то же время украсть все ценное. Будете возражать? Попытайтесь посмотреть мне в глаза. Я из Мариуполя, я там жил".

Напомним, что трое журналистов — Мстислав Чернов, Василиса Степаненко и Евгений Малолетка уехали в Мариуполь 24 февраля 2022 года. Они освещали все происходящие там события — обстрелы жилых домов, больниц, отсутствие продовольствия и массовую гибель жителей от атак россиян. Команда снимала все преступления страны-агрессорки в течение трех недель. Им чудом удалось уехать из города гуманитарным коридором.

Ранее "Телеграф" о том, что компания Disney Entertainment решила вырезать награждение фильма "20 дней в Мариуполе" из сокращенной версии шоу. Они объяснили такое решение временными ограничениями. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания направил письмо организаторам с просьбой таки приобщить украинский фильм к международной телеверсии.