Прихильникам "руського миру" до перегляду: глава МЗС Литви висловився щодо оскароносного фільму про Маріуполь

"Кращий документальний фільм цих років"

Український фільм "20 днів у Маріуполі" здобув премію "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм. Захоплення цією картиною висловив і міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

По це він написав на своїй сторінці у Twitter (X). Він рекомендує обов’язково переглянути цей фільм усім, хто хоче знати, як виглядає російський "мир".

"Подивіться його та зрозумійте, чому Україна ніколи не здасться", – зазначив Ландсбергіс.

Нагадаємо, що у ніч з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією світу – "Оскар-2024".

"20 днів у Маріуполі" став переможцем у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". За 96 років існування цієї премії Американської кіноакадемії, документальна стрічка режисера Мстислава Чернова стала третім українським фільмом, який було номіновано на "Оскар".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на історичну подію. Він сказав: ""20 днів у Маріуполі" — фільм, який показує правду про російський тероризм".

Раніше "Телеграф" писав, що героїня "20 днів у Маріуполі" поділилася враженнями щодо фільмування кінострічки.