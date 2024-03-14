Весілля Аліни Гросу: у мережу потрапили рідкісні кадри (фото)

Оточення Аліни розсекретило деталі весілля

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно вдруге вийшла заміж, не квапиться розсекречувати подробиці свого весілля. Церемонія не була помпезною, а на свято запросили лише найближчих.

За інформацією пліткаря Богдана Беспалова, оточення артистки розсекретило деякі деталі. Блогер стверджує, що ймовірна подруга співачки поділилася інформацією, мовляв, весілля знаменитості відбувалося на березі океану, десь в Лас-Вегасі.

Гросу з чоловіком на тлі океану

Богдан Беспалов на сайті BespaLOVmedia розмітив фото з весілля виконавиці. Обличчя чоловіка на кадрах не видно, він увесь час позував зі спини. Його особистість залишається таємницею.

В обіймах

"Не можу назвати імені обранця. Нехай Аліна вже сама оголосить, коли буде готова. Церемонія скромна. Вона не хотіла публічності і прагнула зробити захід максимально закритим. Більшість друзів навіть не знали про це весілля", — говорить інсайдер.

Романтичний кадр

Додамо, що влітку 2019 року виконавиця вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Але вже в грудні того ж року сім'я розпалася. 2021 року вперше заговорили про роман артистки з російським актором Романом Полянським, але під час війни стосунки Полянський та Гросу розірвали.

Артистка тривалий час живе в США. У Лос-Анджелесі знаменитість, яка уже встигла гучно про себе заявити, навчається в акторській школі. У грудні 2023 року вона ненадовго повернулася в Україну.