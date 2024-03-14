Весілля Аліни Гросу: у мережу потрапили рідкісні кадри (фото)
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Оточення Аліни розсекретило деталі весілля
Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно вдруге вийшла заміж, не квапиться розсекречувати подробиці свого весілля. Церемонія не була помпезною, а на свято запросили лише найближчих.
За інформацією пліткаря Богдана Беспалова, оточення артистки розсекретило деякі деталі. Блогер стверджує, що ймовірна подруга співачки поділилася інформацією, мовляв, весілля знаменитості відбувалося на березі океану, десь в Лас-Вегасі.
Богдан Беспалов на сайті BespaLOVmedia розмітив фото з весілля виконавиці. Обличчя чоловіка на кадрах не видно, він увесь час позував зі спини. Його особистість залишається таємницею.
"Не можу назвати імені обранця. Нехай Аліна вже сама оголосить, коли буде готова. Церемонія скромна. Вона не хотіла публічності і прагнула зробити захід максимально закритим. Більшість друзів навіть не знали про це весілля", — говорить інсайдер.
Додамо, що влітку 2019 року виконавиця вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Але вже в грудні того ж року сім'я розпалася. 2021 року вперше заговорили про роман артистки з російським актором Романом Полянським, але під час війни стосунки Полянський та Гросу розірвали.
Артистка тривалий час живе в США. У Лос-Анджелесі знаменитість, яка уже встигла гучно про себе заявити, навчається в акторській школі. У грудні 2023 року вона ненадовго повернулася в Україну.