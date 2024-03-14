Свадьба Алины Гросу: в сеть попали редкие кадры (фото)

Окружение Алины рассекретило детали свадьбы

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно во второй раз вышла замуж, не спешит рассекречивать подробности своей свадьбы. Церемония не была помпезной, а на праздник пригласили только самых близких.

По информации сплетника Богдана Беспалова, окружение артистки рассекретило некоторые детали. Блогер утверждает, что вероятная подруга певицы поделилась информацией, мол, свадьба знаменитости проходила на берегу океана, где-то в Лас-Вегасе.

Гросу с любимым на фоне океана

Богдан Беспалов на сайте BespaLOVmedia разметил фото со свадьбы исполнительницы. Лица мужчины на кадрах не видно, он все время позировал со спины. Его личность остается тайной.

В объятиях

"Не могу назвать имени избранника. Пусть Алина уже сама объявит, когда будет готова. Церемония скромная. Она не хотела публичности и стремилась сделать мероприятие максимально закрытым. Большинство друзей даже не знали об этой свадьбе", — рассказал инсайдер.

Романтический кадр

Добавим, что летом 2019 года исполнительница вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Но уже в декабре того же года семья распалась. В 2021 впервые заговорили о романе артистки с российским актером Романом Полянским, но во время войны отношения Полянский и Гросу разорвали.

Артистка длительное время живет в США. В Лос-Анджелесе знаменитость, уже успевшая громко о себе заявить, учится в актерской школе. В декабре 2023 года она ненадолго вернулась в Украину.