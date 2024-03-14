Олена Зеленська розповіла, як справляється з місією першої леді

Вона наголосила, що місію першої леді не обирала, але їй вдалося її полюбити

Дружина українського президента Володимира Зеленського — Олена Зеленська — яка нещодавно прокоментувала перемогу фільму "20 днів у Маріуполі", пояснила, як справляється з обов'язками першої леді України. Жінка змогла подолати внутрішній спротив та адаптувалася.

У новому епізоді подкасту "Ти як?" вона розповіла, що цю роботу не обирала, але їй вдалося її полюбити. Вона мотивує щось робити для людей.

Дружина Володимира Зеленського

"Президента обирають люди, у нього є повноваження й обов'язки. А перша леді – його дружина, яка поруч. Її люди не обирали, їй не надають ніяких обов'язків, у неї немає посадових зобов'язань, але часто є очікування. Люди хочуть щось почути, побачити. І в цьому складність. Я для себе вибрала, що я буду до цього ставитися як до роботи, яку я маю полюбити. І мені це вдалося, на щастя", – зізналася Зеленська.

Пані Олена додала, що має багато обов’язків, які вона не обирала, але вони дисциплінують і спонукають будувати плани.

"Ти йдеш за своїм планом. І коли тобі щось удається, ти задоволена", – уточнила вона.

Раніше "Телеграф" писав, що Олена Зеленська відвідала символічну виставку "Ломикамінь". На виставці презентували мистецькі роботи про жінок, які були незаконно ув’язнені через підтримку України.