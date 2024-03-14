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Олена Зеленська розповіла, як справляється з місією першої леді

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
Перша леді України Олена Зеленська Новина оновлена 14 березня 2024, 20:38
Перша леді України Олена Зеленська. Фото instagram.com/olenazelenska_official

Вона наголосила, що місію першої леді не обирала, але їй вдалося її полюбити

Дружина українського президента Володимира Зеленського — Олена Зеленська — яка нещодавно прокоментувала перемогу фільму "20 днів у Маріуполі", пояснила, як справляється з обов'язками першої леді України. Жінка змогла подолати внутрішній спротив та адаптувалася.

У новому епізоді подкасту "Ти як?" вона розповіла, що цю роботу не обирала, але їй вдалося її полюбити. Вона мотивує щось робити для людей.

Олена Зеленська
Дружина Володимира Зеленського

"Президента обирають люди, у нього є повноваження й обов'язки. А перша леді – його дружина, яка поруч. Її люди не обирали, їй не надають ніяких обов'язків, у неї немає посадових зобов'язань, але часто є очікування. Люди хочуть щось почути, побачити. І в цьому складність. Я для себе вибрала, що я буду до цього ставитися як до роботи, яку я маю полюбити. І мені це вдалося, на щастя", – зізналася Зеленська.

Пані Олена додала, що має багато обов’язків, які вона не обирала, але вони дисциплінують і спонукають будувати плани.

"Ти йдеш за своїм планом. І коли тобі щось удається, ти задоволена", – уточнила вона.

Раніше "Телеграф" писав, що Олена Зеленська відвідала символічну виставку "Ломикамінь". На виставці презентували мистецькі роботи про жінок, які були незаконно ув’язнені через підтримку України.

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#Виставка #Перша леді України #Олена Зеленська