"Перемогла правда": Олена Зеленська прокоментувала перемогу фільму "20 днів у Маріуполі"

Олена Зеленська назвала Оскар надважливою перемогою для України

Український фільм "20 днів у Маріуполі" про злочини російських окупантів у Маріуполі Донецької області в перші дні повномасштабної війни отримав Оскар. Перша леді України Олена Зеленська назвала цю перемогу надважливою для України.

На сторінці у Facebook Олена Зеленська висловилася, що перемогла передусім правда. Перша леді підкреслила, що Україна пишається талановитою командою, яка доклала чимало зусиль, аби нас почули у світі.

"Надважлива перемога для всієї країни – бо перемогла насамперед правда. Якраз кілька днів тому минуло два роки, як росіяни скинули авіабомбу на пологовий у Маріуполі. Два роки, як вони намагаються замаскувати страшний злочин, який скоїли проти цілого міста. Проти людства", – написала вона.

Фільм отримав нагороду

Зеленська також звернулася до режисера Мстислава Чернова та інших членів команди, які працювали над стрічкою, наголосивши, що українці заплатили високу ціну за цю нагороду.

"Сьогодні кожен і кожна в Україні пишаються вами", – підкреслила Олена Зеленська.

Нагадаємо, що фільм "20 днів у Маріуполі" нагороджено премією BAFTA як "Найкращий документальний фільм" та премією Гільдії режисерів США (DGA Awards). Часто переможці цих премій та "Оскара" збігаються. Також відомо, що фільм отримав ще понад 10 нагород і його відзначено приблизно у 20-ти номінаціях.

Раніше "Телеграф" розповідав, де і коли транслюватимуть церемонію нагородження "Оскар 2024". Також ми поділилися, який фільм має найбільші шанси на перемогу.