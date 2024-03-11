"Перемогла правда": Олена Зеленська прокоментувала перемогу фільму "20 днів у Маріуполі"
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Олена Зеленська назвала Оскар надважливою перемогою для України
Український фільм "20 днів у Маріуполі" про злочини російських окупантів у Маріуполі Донецької області в перші дні повномасштабної війни отримав Оскар. Перша леді України Олена Зеленська назвала цю перемогу надважливою для України.
На сторінці у Facebook Олена Зеленська висловилася, що перемогла передусім правда. Перша леді підкреслила, що Україна пишається талановитою командою, яка доклала чимало зусиль, аби нас почули у світі.
"Надважлива перемога для всієї країни – бо перемогла насамперед правда. Якраз кілька днів тому минуло два роки, як росіяни скинули авіабомбу на пологовий у Маріуполі. Два роки, як вони намагаються замаскувати страшний злочин, який скоїли проти цілого міста. Проти людства", – написала вона.
Зеленська також звернулася до режисера Мстислава Чернова та інших членів команди, які працювали над стрічкою, наголосивши, що українці заплатили високу ціну за цю нагороду.
"Сьогодні кожен і кожна в Україні пишаються вами", – підкреслила Олена Зеленська.
Нагадаємо, що фільм "20 днів у Маріуполі" нагороджено премією BAFTA як "Найкращий документальний фільм" та премією Гільдії режисерів США (DGA Awards). Часто переможці цих премій та "Оскара" збігаються. Також відомо, що фільм отримав ще понад 10 нагород і його відзначено приблизно у 20-ти номінаціях.
Раніше "Телеграф" розповідав, де і коли транслюватимуть церемонію нагородження "Оскар 2024". Також ми поділилися, який фільм має найбільші шанси на перемогу.