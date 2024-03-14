Елена Зеленская рассказала, как справляется с миссией первой леди

Она подчеркнула, что миссию первой леди не выбирала, но ей удалось ее полюбить

Жена украинского президента Владимира Зеленского — Елена Зеленская — которая недавно прокомментировала победу фильма "20 дней в Мариуполе", объяснила, как справляется с обязанностями первой леди Украины. Женщина смогла преодолеть внутренний протест и адаптироваться.

В новом эпизоде подкаста "Ти як?" она рассказала, что эту работу не выбирала, но ей удалось ее полюбить. Она мотивирует что-то делать для людей.

Жена Владимира Зеленского

"Президента выбирают люди, у него есть полномочия и обязанности. А первая леди – его жена, которая рядом. Ее люди не выбирали, ей не предоставляют никаких обязанностей, у нее нет должностных обязательств, но часто есть ожидания. Люди хотят что-то услышать, увидеть. И в этом сложность. Я для себя выбрала, что я буду к этому относиться как к работе, которую я должна полюбить. И мне это удалось, к счастью", – призналась Зеленская.

Елена добавила, что имеет много обязанностей, которые она не выбирала, но они дисциплинируют и побуждают строить планы.

"Ты идешь по своему плану. И когда у тебя что-то получается, ты довольна", – уточнила она.

Ранее "Телеграф" писал, что Елена Зеленская посетила символическую выставку "Ломикамінь". На выставке презентовали творческие работы о женщинах, незаконно заключенных из-за поддержки Украины.