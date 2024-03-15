Вирізані з телеверсії "Оскара" кадри з нагородження "20 днів у Маріуполі" таки покажуть глядачам
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Скандал дав свій результат
Американська академія кінематографічних мистецтв та наук збирається перевипустити скорочену телеверсію із церемонії нагородження кінопремії "Оскар". До неї повернуть кадри із нагородження українського документального фільму "20 днів у Маріуполі". Таке рішення ухвалили після критики в Україні. Як писав "Телеграф", нацрада України закликала організаторів "Оскара" додати нагородження "20 днів у Маріуполі" у міжнародну телеверсію.
Скандал спалахнув після того, як стало відомо, що нагородження українського фільму не буде у скороченій телеверсії, яка транслюватиметься у різних країнах світу. Таке рішення було жорстко розкритиковане українською стороною, тому організатори переглянули цей момент і вирішили повернути кадри з нагородження "20 днів у Маріуполі". Про це повідомляє видання Deadline.
"Наша команда була шокована і глибоко розчарована, коли ми не побачили категорію "Найкращий повнометражний документальний фільм" у міжнародній версії, де справедливо відзначено "20 днів у Маріуполі", – сказав продюсер "Суспільного" Лук’ян Галкін.
Після звернення "Суспільного" до The Walt Disney Company там пояснили, що вирізали з телетрансляції українську картину лише через обмеження в часі. Однак тепер, певне, змінили рішення після критики в Україні.
Відомо, що часові обмеження телеверсії премії "Оскар" становлять 90 хвилин. Тому зазвичай до неї включають лише 12-15 номінацій з 23.
Раніше "Телеграф" розповідав, організатори "Оскара" виправдалися, чому не включили "20 днів у Маріуполі" до телеверсії кінопремії. Представники Disney Entertainment пояснили своє рішення.