Вирізані з телеверсії "Оскара" кадри з нагородження "20 днів у Маріуполі" таки покажуть глядачам

Скандал дав свій результат

Американська академія кінематографічних мистецтв та наук збирається перевипустити скорочену телеверсію із церемонії нагородження кінопремії "Оскар". До неї повернуть кадри із нагородження українського документального фільму "20 днів у Маріуполі". Таке рішення ухвалили після критики в Україні. Як писав "Телеграф", нацрада України закликала організаторів "Оскара" додати нагородження "20 днів у Маріуполі" у міжнародну телеверсію.

Скандал спалахнув після того, як стало відомо, що нагородження українського фільму не буде у скороченій телеверсії, яка транслюватиметься у різних країнах світу. Таке рішення було жорстко розкритиковане українською стороною, тому організатори переглянули цей момент і вирішили повернути кадри з нагородження "20 днів у Маріуполі". Про це повідомляє видання Deadline.

"Наша команда була шокована і глибоко розчарована, коли ми не побачили категорію "Найкращий повнометражний документальний фільм" у міжнародній версії, де справедливо відзначено "20 днів у Маріуполі", – сказав продюсер "Суспільного" Лук’ян Галкін.

Фото: Getty Images

Після звернення "Суспільного" до The Walt Disney Company там пояснили, що вирізали з телетрансляції українську картину лише через обмеження в часі. Однак тепер, певне, змінили рішення після критики в Україні.

Відомо, що часові обмеження телеверсії премії "Оскар" становлять 90 хвилин. Тому зазвичай до неї включають лише 12-15 номінацій з 23.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, організатори "Оскара" виправдалися, чому не включили "20 днів у Маріуполі" до телеверсії кінопремії. Представники Disney Entertainment пояснили своє рішення.