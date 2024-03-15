Вырезанные из телеверсии "Оскара" кадры с награждения "20 дней в Мариуполе" все-таки покажут зрителям

Скандал дал свой результат

Американская академия кинематографических искусств и наук собирается перевыпустить сокращенную телеверсию с церемонии награждения кинопремии "Оскар". В нее вернут кадры с награждения украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе". Такое решение приняли после критики в Украине. Как писал "Телеграф", нацсовет Украины призвал организаторов "Оскара" добавить награждение "20 дней в Мариуполе" в международную телеверсию.

Скандал вспыхнул после того, как стало известно, что награждение украинского фильма не будет в сокращенной телеверсии, которая будет транслироваться в разных странах мира. Такое решение было жестко раскритикована украинской стороной, поэтому организаторы пересмотрели этот момент и решили вернуть кадры с награждения "20 дней в Мариуполе". Об этом сообщило издание Deadline.

"Наша команда была шокирована и глубоко разочарована, когда мы не увидели категорию "Лучший полнометражный документальный фильм" в международной версии, где справедливо отмечено "20 дней в Мариуполе", – сказал продюсер "Суспільного" Лукьян Галкин.

Фото: Getty Images

После обращения "Суспільного" к The Walt Disney Company, там объяснили, что вырезали из телетрансляции украинскую картину только из-за ограничения во времени. Однако теперь, видимо, изменили решение после критики в Украине.

Известно, что временные ограничения телеверсии премии "Оскар" составляют 90 минут. Поэтому обычно в нее включают только 12-15 номинаций из 23.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, организаторы "Оскара" оправдались, почему не включили "20 дней в Мариуполе" в телеверсию кинопремии. Представители Disney Entertainment объяснили свое решение.