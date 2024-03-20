Демі Мур показала зворушливі світлини з важкохворим Брюсом Віллісом (фото)

Демі Мур підтримує дружні стосунки з Брюсом Віллісом

Відома американська акторка Демі Мур, яка нещодавно викликала фурор на червоній доріжці, оприлюднила свіжі та архівні світлини зі своїм колишнім чоловіком Брюсом Віллісом. 19 березня "міцному горішку" виповнилося 69 років.

На сторінці в Instagram Демі Мур доброзичливо звернулася до Брюса, з яким підтримує дружні стосунки після діагностованої невиліковної хвороби. Знаменитість також показала світлину колишнього з їхніми трьома дітьми.

Демі Мур з хворим Брюсом

На одному з кадрів Мур сидить на підлокітнику крісла поруч з Віллісом. Акторка тримає руку колишнього, хвороба якого кардинально змінила.

Брюс з дітьми

На іншій світлині Брюс Вілліс насолоджується компанією своєї першої та поки єдиної онуки Луетти.

Брюс з онучкою

Додамо. що у Брюса Вілліса лобово-скронева деменція. Він має розлади мовлення. Це захворювання мозку не можна вилікувати, воно поступово прогресує, відповідно людина не може жити повноцінно.

Раніше "Телеграф" писав, що дочка тяжко хворого Брюса Вілліса народила йому онучку. Дівчинку назвали Луетта Айслі Томас Вілліс, і вона поки що є єдиною онукою 68-річного голлівудського актора Брюса Вілліса.