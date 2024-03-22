Тарас Тополя розповів, чому приятелює з Харчишиним та іншими зірками

Тарас Тополя розповів, що з певними артистами він має спільну мету

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який розкритикував український шоу-бізнес, розповів про однодумців та друзів серед зірок. Музикант підкреслив, що в нього немає дуже приятельських-панібратських стосунків з українськими артистами.

В інтерв’ю Славі Дьоміну він розповів, що з певними відомими людьми він просто має спільну мету. Виконавець нагадав, що українські знаменитості долучилися до громадської організації та борються за авторські права.

Тополя наголосив, що ця проблема є дуже актуальною, адже музикантів та інших творчих людей часто намагаються водити за носа та не виплачують кошти, зароблені власною працею.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею

"Ми дружимо з Валерієм Харчишиним. Дружба у нас проста і пряма – ми боремося за авторське право. Я не скажу, що ми дружимо, але є спільнота приятелів і однодумців, а це Lama, Фоззі, Фагот, Віталій Кириченко, гурт Go_A. У нашій спільноті дуже багато талановитих і творчих людей. Я не можу назвати їх всіх своїми друзями, але те, що нас об'єднує спільна мета і ми йдемо пліч-о-пліч, і підтримуємо одне одного у тяжкі часи – це я можу сказати точно", – додав музикант.

Тарас Тополя також підкреслив, що найближчі приятелі для нього — учасники "Антитіл" та Олександр Пономарьов.

Раніше "Телеграф" писав, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зізналася в любові "Антитілам". Вона вручила музикантам відзнаку, яку присвятила опору російським загарбникам у важкій війні.