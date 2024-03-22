"Це що попало!": фронтмен гурту "Антитіла" грубо пройшовся українським шоубізом

Артист вважає, що український шоубіз - це примітив

Гурт "Антитіла", якому зізналася в любові прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, це не лише про драйв та позитивну енергетику, це і про допомогу українській армії, всенародну любов та патріотизм без пафосу. Нещодавно лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який служив у ЗСУ як бойовий медик, жорстко пройшовся українським шоу-бізнесом та пояснив, чому він взагалі не в захваті від цього поняття.

Тополя переконаний, що в Україні таке поняття як шоубіз взагалі відсутнє. В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Тарас пояснив, що в країні ця ланка досі просідає, а під час війни це особливо помітно, тому "український шоубіз" потрібно завжди писати в лапках.

Тополя під час діалогу

Тарас Тополя розповів про творчість, війну, однодумців та український шоубіз

"Це не шоу і не бізнес. Це що попало! Завжди, на жаль, був і ще поки є. Аби це був "шоубізнес" – має бути індустрія, а її немає, а з війною тим більше. Є шоу-бізнес у США", – підкреслив музикант, не вдаючись в деталі.

Додамо, що з 24 лютого 2022 року Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь несли службу в рядах 130 батальйону як стрільці та стрільці-парамедики. У серпні того ж року Валерій Залужний, який був головнокомандувачем ЗСУ, підписав наказ про відрядження колективу із зони бойових дій.

Раніше "Телеграф" писав, що Тарас Тополя розповідав, чи повернеться на фронт. Артист акцентував увагу на тому, що мобілізація – це важливо, проте повертатися на фронт він не дуже хоче, проте якщо буде нагальна потреба, він знову візьме до рук зброю.