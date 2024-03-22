Тарас Тополя рассказал, почему приятельствует с Харчишиным и другими звездами

Тарас Тополя рассказал, что с определенными артистами он имеет общую цель

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который раскритиковал украинский шоу-бизнес, рассказал об единомышленниках и друзьях среди звезд. Музыкант подчеркнул, что у него нет очень близких-панибратских отношений с украинскими артистами.

В интервью Славе Демину он рассказал, что с определенными известными людьми он просто имеет общую цель. Исполнитель напомнил, что украинские знаменитости присоединились к общественной организации и борются за авторские права.

Тополя подчеркнул, что эта проблема очень актуальна, ведь музыкантов и других творческих людей часто пытаются водить за нос и не выплачивают деньги, заработанные собственным трудом.

Интервью с Тарасом Тополей

"Мы дружим с Валерием Харчишиным. Дружба у нас простая и прямая – мы боремся за авторское право. Я не скажу, что мы дружим, но есть сообщество приятелей и единомышленников, а это Lama, Фоззи, Фагот, Виталий Кириченко, группа Go_A. В нашем сообществе очень много талантливых и творческих людей, я не могу назвать их всех своими друзьями, но то, что нас объединяет — общая цель и мы идем рука об руку, и поддерживаем друг друга в трудные времена – это я могу сказать точно ", – добавил музыкант.

Тарас Тополя также подчеркнул, что ближайшие приятели для него — участники "Антител" и Александр Пономарев.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Италии Джорджа Мэлони призналась в любви "Антителам". Она вручила музыкантам награду, которую посвятила борьбе с русскими захватчиками.