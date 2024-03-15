У незвичному образі: 65-річна Шерон Стоун зʼявилась на червоній доріжці в Беверлі-Хілз (фото)

Знаменитість здивувала публіку вибором одягу

65-річна американська акторка Шерон Стоун вражає своїм свіжим виглядом на публічних заходах. Нещодавно зірка з'явилась у стильній чорній сукні в Мілані. А тепер кінодіва позувала на 35-тій щорічній церемонії вручення нагород GLAAD Media Awards у Beverly Hilton.

Для престижної церемонії Стоун обрала розкішну білу блузу з V-подібним вирізом з величезною накидкою. Вона стала головним акцентом образу знаменитості. Накидка була об'ємною та до п'ят, а також на ній можна було помітити зображення чорного пір'я. Ймовірно, вона була пошита з атласної тканини.

На шию Шерон одягла одразу кілька аксесуарів: кольє з перлинок, інше — золотисте з підвісками із зображенням ока та довгий ланцюжок до пупка з великою золотистою брошкою.

Незвичну блузку акторка доповнила класичними чорними брюками з високою посадкою. Вони також виконані з гладенької тканини. Гармонійно вписувався у образ клатч зі зміїним принтом і чорні туфлі із завуженим носом.

Раніше "Телеграф" писав про образ Шерон Стоун на інтерв'ю з американським мистецтвознавцем Джеррі Зальцом. Зірка одягла діловий костюм світло-коричневого кольору. Вона не робила помітного макіяжу та не одягала прикраси.