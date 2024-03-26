Шакіра в мінісукні викликала фурор на шоу Джиммі Фелона (фото)

Співачка підкорила глядачів сексуальним виглядом

Найуспішніша латиноамериканська артистка Шакіра вражає відвертими вбраннями і не боїться показувати свою фігуру публіці. На популярному телешоу зірка з’явилася в сексуальній чорній мінісукні.

47-річна співачка відвідала "Вечірнього шоу з Джиммі Феллоном" і викликала фурор красивим вбранням. Шакіра мала ефектний вигляд.

Для цієї події зірка обрала чорну коротку сукню з відкритими плечима та стразами золотистого кольору. Образ відкрив красиві ноги співачки і підкреслив її струнку талію. Сукня виділила пружне декольте зірки. Доповнила образ зірка сережками і яскравим макіяжем.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Завершили лук чорні ботфорти ша шпильці. Варто зазначити, що Шакіра виглядала приголомшливо та набагато молодшою за свій вік.

Шакіра і Джиммі Фелон. Фото: Getty Images

На шоу співачка також виступила з піснею. Для цього вона змінила образ на не менш ефектний. Для мініконцерту зірка обрала трендові штани оверсайз білого кольору і повністю прозорий топ, що прикривав груди. Прикрасив образ та зробив його незвичайним широкий чокер на шиї білого кольору.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон вперше став батьком. Його з дружиною Сьюкі Вотерхаус помітили на прогулянці. Актор штовхав ніжно-рожеву коляску з новонародженим, тоді як Сьюкі йшла поруч із ним.