Шакира в миниплатье произвела фурор на шоу Джимми Фелона (фото)

Певица покорила зрителей сексуальным видом

Самая успешная латиноамериканская артистка Шакира поражает откровенными нарядами и не боится показывать свою фигуру публике. На популярном телешоу звезда появилась в сексуальном черном мини-платье.

47-летняя певица посетила "Вечернее шоу с Джимми Феллоном" и произвела фурор красивым нарядом. Шакира выглядела эффектно.

Для этого события звезда выбрала черное короткое платье с открытыми плечами и стразами золотистого цвета. Образ открыл красивые ноги певицы и подчеркнул ее стройную талию. Платье выделило упругое декольте звезды. Дополнила образ звезда серьгами и ярким макияжем.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Завершили лук черные ботфорты на шпильках. Стоит отметить, что Шакира выглядела потрясающе и намного моложе своего возраста.

Шакира и Джимми Фелон. Фото: Getty Images

На шоу певица также выступила с песней. Для этого она сменила образ на не менее эффектный. Для мини концерта звезда выбрала трендовые штаны оверсайз белого цвета и полностью прозрачный прикрывающий грудь, топ. Украсил образ и сделал его необычным широкий чокер белого цвета на шее.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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