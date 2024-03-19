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Співачка Юлія Юріна випустила емоційний кліп про злочини окупантів (відео)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
Юлія Юріна презентувала новий кліп Новина оновлена 19 березня 2024, 18:36
Юлія Юріна презентувала новий кліп. Фото instagram.com/yurina_yuyu/

Трек "Чорна хмара" розповідає особисту історію співачки

Екссолістка гурту YUKO, співачка Юлія Юріна, яка розповідала, чому не може отримати українське громадянство, презентувала емоційний кліп. У ньому співачка спалює російський паспорт.

Це не є її особистий документ, але задум артистки зрозумілий усім. Про трек "Чорна хмара" виконавиця розповіла на сторіці в Instagram, він написаний музикантами у підвалах та розповідає особисту історію Юлії.

Спалення російського паспорта

Юлія пригадала, як кипіла робота над кліпом.

Кліп Юлії Юріної

"Ми повісили чорне простирадло, поставили статичну камеру, і я попросила інших волонтерів світовим обладнанням робити мені різні спецефекти. І в умовах повномасштабного вторгнення, у підвалі ми самостійно з волонтерами зняли те відео. Цей кліп і пісня дуже сильно відгукнулися авторам фільму "Лишайся онлайн". Тому вони запропонували зробити його одним із саундтреків. Ми погодилися і відзняли нове відео з додаванням кадрів з фільму, яке вже єднає між собою і історію героїв фільму, і мою особисту історію, емоцію агресії, злості і ненависті до всього російського і того, що вони зробили на українській землі", — розповіла Юлія Юріна у фотоблозі.

Раніше "Телеграф" писав, що співачку-зрадницю Таїсію Повалій "розбомбили" у мережі за цинічні висловлювання. Таїсія заявила, що має намір випустити музичний альбом з українськими та російськими піснями.

Теги:
#Громадянство #Пісня #Артистка #Юлія Юріна