Співачка Юлія Юріна випустила емоційний кліп про злочини окупантів (відео)

Трек "Чорна хмара" розповідає особисту історію співачки

Екссолістка гурту YUKO, співачка Юлія Юріна, яка розповідала, чому не може отримати українське громадянство, презентувала емоційний кліп. У ньому співачка спалює російський паспорт.

Це не є її особистий документ, але задум артистки зрозумілий усім. Про трек "Чорна хмара" виконавиця розповіла на сторіці в Instagram, він написаний музикантами у підвалах та розповідає особисту історію Юлії.

Спалення російського паспорта

Юлія пригадала, як кипіла робота над кліпом.

Кліп Юлії Юріної

"Ми повісили чорне простирадло, поставили статичну камеру, і я попросила інших волонтерів світовим обладнанням робити мені різні спецефекти. І в умовах повномасштабного вторгнення, у підвалі ми самостійно з волонтерами зняли те відео. Цей кліп і пісня дуже сильно відгукнулися авторам фільму "Лишайся онлайн". Тому вони запропонували зробити його одним із саундтреків. Ми погодилися і відзняли нове відео з додаванням кадрів з фільму, яке вже єднає між собою і історію героїв фільму, і мою особисту історію, емоцію агресії, злості і ненависті до всього російського і того, що вони зробили на українській землі", — розповіла Юлія Юріна у фотоблозі.

Раніше "Телеграф" писав, що співачку-зрадницю Таїсію Повалій "розбомбили" у мережі за цинічні висловлювання. Таїсія заявила, що має намір випустити музичний альбом з українськими та російськими піснями.