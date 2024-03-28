Про війну в Україні ні пари з вуст: Лорак поспівчувала росіянам через теракт у "Крокусі"

Лорак традиційно мовчить про звірства російських окупантів в Україні

Поки кремлівський карлик Володимир Путін шукає український слід у ситуації з терактом у "Крокус Сіті Холі", українська співачка-заробітчанка Ані Лорак висловила співчуття громадянам країни-агресорки. Традиційно Ані не згадала ні слова про війну в Україні.

На сторінці в Instagram Лорак написала сльозливий пост та пригадала, що у "Крокусі" мав відбутися її концерт. Вона уточнила, що після теракту виступ перенесуть на іншу локацію.

Лорак розродилась словами співчуття

"Мої дорогі. Немає слів, щоб описати почуття від того, що відбулося у нашому улюбленому "Крокус Сіті Холі". Мої співчуття всім сім'ям, які зачепила ця трагедія. Якнайшвидшого одужання постраждалим", — висловилася Лорак.

Ані в білому

Лорак мовчить про звірства російських окупантів в Україні з перших днів війни та займає найвигіднішу позицію – прикинутись дурником. Співачка називає себе "пташкою, яка дарує свою музику без кордонів", а також додає, що "Україна завжди залишається у її серці".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що після трагедії у "Крокусі" є чотири сценарії, за якими може діяти Путін. Один із них — це шукати "український слід" у теракті, що він і зробив.