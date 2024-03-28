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Про війну в Україні ні пари з вуст: Лорак поспівчувала росіянам через теракт у "Крокусі"

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
Співачка-заробітчанка Ані Лорак Новина оновлена 28 березня 2024, 20:08
Співачка-заробітчанка Ані Лорак. Фото instagram.com/anilorak/

Лорак традиційно мовчить про звірства російських окупантів в Україні

Поки кремлівський карлик Володимир Путін шукає український слід у ситуації з терактом у "Крокус Сіті Холі", українська співачка-заробітчанка Ані Лорак висловила співчуття громадянам країни-агресорки. Традиційно Ані не згадала ні слова про війну в Україні.

На сторінці в Instagram Лорак написала сльозливий пост та пригадала, що у "Крокусі" мав відбутися її концерт. Вона уточнила, що після теракту виступ перенесуть на іншу локацію.

Ані Лорак
Лорак розродилась словами співчуття

"Мої дорогі. Немає слів, щоб описати почуття від того, що відбулося у нашому улюбленому "Крокус Сіті Холі". Мої співчуття всім сім'ям, які зачепила ця трагедія. Якнайшвидшого одужання постраждалим", — висловилася Лорак.

Ані Лорак
Ані в білому

Лорак мовчить про звірства російських окупантів в Україні з перших днів війни та займає найвигіднішу позицію – прикинутись дурником. Співачка називає себе "пташкою, яка дарує свою музику без кордонів", а також додає, що "Україна завжди залишається у її серці".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що після трагедії у "Крокусі" є чотири сценарії, за якими може діяти Путін. Один із них — це шукати "український слід" у теракті, що він і зробив.

Теги:
#Теракт #Росія #Ані Лорак #Ані Лорак новини #Війна в Україні