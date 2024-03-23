Чого чекати від Путіна після теракту в Крокусі? В розвідці озвучили чотири сценарії

Тепер будь-які мітинги проти кремлівської влади будуть сприйматися як тероризм

У п’ятницю, 22 березня, ввечері у Підмосков’ї у ТЦ "Crocus City Hall" відбувся теракт зі стріляниною, де станом на 13:00 суботи загинуло вже 150 осіб. Ця подія може спонукати президента Росії Володимира Путіна до надання силовикам більших повноважень і не тільки.

Про це "Телеграфу" розказав представник ГУР МОУ Андрій Юсов. За його словами, існує чотири можливих сценарії розвитку подій, які "зіграють на руку" кремлівському диктатору.

Юсов зауважив, що Путін буде шукати в теракті "український слід" і це стане ще однією "казкою пропаганди". Адже таким чином, він запевнить народ у "нелюдяності" українців та буде ще одна причина, яка виправдає збройну агресію на території України.

Теракт у "Крокус Сіті Холі" стане плацдармом, на думку Юсова, для можливих спроб зниження натиску на РФ.

"Росія може постати жертвою на міжнародній арені. Путіну це буде вигідно", — зауважив аналітик.

Тобто диктатор може "давити на жалість" Заходу і своїх союзників, підкріплюючи своє і так хитке положення.

Окрім цього, Юсов додав, що теракт може спричинити розширення повноважень силовиків. До подій 22 березня Путін і так розганяв усі непотрібні йому мітинги силою спецпризначенців. Тепер же їх обов’язки розшириться, нібито задля захисту РФ.

І четвертим вірогідним сценарієм є те, що Путін може ще більше тиснути на залишки громадянських свобод.

"Будь-які мітинги проти кремлівської влади будуть сприйматися як тероризм, який швидко присікатиме спецагентура", — сказав Юсов.

На думку аналітика, події у "Крокус Сіті Холі" також можуть бути провокацію Кремля, адже цей інцедент дасть Путіну ще більше свободи. Він може посилювати свою тиранію під виглядом "захисту російського народу", і одночасно, заявляючи усьому світу, що Росія стала жертвою тероризму.

Раніше "Телеграф" писав, що у Зеленського, в ГУР та російські добровольці зробили заяви про теракт у Підмосков’ї.