Лорак традиционно молчит о зверствах российских окупантов в Украине

Пока кремлевский карлик Владимир Путин ищет украинский след в ситуации с терактом в "Крокус Сити Холле", украинская певица-заработчанка Ани Лорак выразила соболезнования гражданам страны-агрессорки. Традиционно Ани не упомянула ни слова о войне в Украине.

На странице в Instagram Лорак написала слезливый пост и вспомнила, что в "Крокусе" должен был пройти ее концерт. Она уточнила, что после теракта выступление будет перенесено на другую локацию.

Лорак разродилась словами сострадания

"Мои дорогие. Нет слов, чтобы описать чувства от того, что произошло в нашем любимом "Крокус Сити Холли". Мои соболезнования всем семьям, которых коснулась эта трагедия. Быстрейшего выздоровления пострадавшим", — выразилась Лорак.

Ани в белом

Добавим, что Лорак с первых дней войны молчит о зверствах российских оккупантов в Украине и занимает самую выгодную позицию – притвориться шлангом. Певица называет себя "птичкой, которая дарит свою музыку без границ", а также добавляет, что "Украина всегда остается в ее сердце".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после трагедии в "Крокусе" есть четыре сценария, по которым может действовать Путин. Один из них — это искать "украинский след" в теракте, который он и совершил.