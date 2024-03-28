О войне в Украине ни слова: Лорак посочувствовала россиянам из-за теракта в "Крокусе"
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Лорак традиционно молчит о зверствах российских окупантов в Украине
Пока кремлевский карлик Владимир Путин ищет украинский след в ситуации с терактом в "Крокус Сити Холле", украинская певица-заработчанка Ани Лорак выразила соболезнования гражданам страны-агрессорки. Традиционно Ани не упомянула ни слова о войне в Украине.
На странице в Instagram Лорак написала слезливый пост и вспомнила, что в "Крокусе" должен был пройти ее концерт. Она уточнила, что после теракта выступление будет перенесено на другую локацию.
"Мои дорогие. Нет слов, чтобы описать чувства от того, что произошло в нашем любимом "Крокус Сити Холли". Мои соболезнования всем семьям, которых коснулась эта трагедия. Быстрейшего выздоровления пострадавшим", — выразилась Лорак.
Добавим, что Лорак с первых дней войны молчит о зверствах российских оккупантов в Украине и занимает самую выгодную позицию – притвориться шлангом. Певица называет себя "птичкой, которая дарит свою музыку без границ", а также добавляет, что "Украина всегда остается в ее сердце".
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после трагедии в "Крокусе" есть четыре сценария, по которым может действовать Путин. Один из них — это искать "украинский след" в теракте, который он и совершил.