Ісламісти з "українським слідом": Путін знову виступив із маревними заявами про теракт у "Крокусі"

Глава Кремля більше говорив про Україну, ніж про ІДІЛ

Російський диктатор Володимир Путін зробив черговий відеозвернення щодо теракту в підмосковному ТРЦ Crocus City Hall. Незважаючи ні на що, він продовжує гнути свою лінію і намагатися знайти "український слід" у цій ситуації.

Так у його зверненні, яке транслювали російські ЗМІ, Путін заявив, що "теракт у "Крокусі" цілком логічно вписується в акції залякування, які проводить Київ".

"Ми знаємо, чиїми руками було скоєно це злодіяння проти Росії та її народу. Нас цікавить, хто замовник", — заявив диктатор і все ж таки визнав те, що виконавцями були радикальні ісламісти.

Однак він натякнув на те, що теракт нібито може бути "ланкою в серії спроб тих, хто воює з РФ з 2014 року руками київського режиму", маючи на увазі країни Заходу, яких росіяни традиційно звинувачують у всіх своїх невдачах.

Крім того, він повторив свій наратив про те, що підозрювані намагалися втекти на територію України, хоча затримали їх біля кордону Білорусі, і запропонував замислитися над тим, "хто на них там чекав"

Попри те, що відповідальність за теракт вже взяла на себе терористична організація ІДІЛ-К, Путін все ж таки багато часу приділив темі України. Так він заявив, що там вже створюється новий "гітлер'югенд", але чомусь не став згадувати про існування в Росії "Юнармії", створеної за аналогією зі згаданою організацією Третього рейху.

Не впустив він можливості зробити випад у бік США.

"США різними каналами намагаються переконати всіх, що київського сліду в кривавому теракті в "Крокусі" нібито немає, що це заборонений ІДІЛ", — заявив він.

Варто зазначити, що після цього голова Слідкому РФ Олександр Бастрикін оприлюднив доповідь, в якій підтримав заяву начальника і також зазначив, що нібито терористів затримали у Брянській області на дорозі, яка веде до України.

Як відомо, терористи були затримані у Брянській області Росії, проте різні джерела стверджують, що це сталося біля населеного пункту Теплий чи Хацунь. Перший знаходиться на кордоні Білорусі, а другий безпосередньо біля самого Брянська, який знаходиться далеко від українського кордону.

Непрямо цю інформацію підтвердив і посол Білорусі у Росії Дмитро Крутой.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що після трагедії у "Крокусі" є чотири сценарії, за якими може діяти Путін. Один із них — це шукати "український слід" у теракті, що він і зробив.